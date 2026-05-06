La mejor zona para comer en Córdoba, según la revista Viajar: "No es solo su comida, es también su ubicación"

La revista Viajar ha difundido recientemente un ambicioso mapa gastronómico para recorrer el país "con criterio". Se trata de un viaje por las mejores calles y zonas para comer en cada una de las capitales de provincia de España.

La selección, que reúne 50 direcciones "imprescindibles", busca lugares donde la gastronomía forme parte del paseo y la tradición gastronómica local sea reconocible. Para Córdoba, la elección ha sido la Judería, y la razón que esgrime la revista lo dice casi todo: "No es solo su comida: es también su ubicación".

Una ruta donde el patrimonio se sienta a la mesa

La Judería de Córdoba no es solo uno de los barrios históricos más bien conservados de Europa. Es también, según Viajar, el escenario ideal para entender la gastronomía cordobesa en su contexto. Entre sus callejas y sus patios, la publicación propone una experiencia donde comer y conocer la ciudad son, sencillamente, la misma cosa.

Turistas pasean por la Judería. / FRANCISCO GONZÁLEZ

La zona concentra tres de los Patrimonios de la Humanidad más espectaculares de Andalucía: la Mezquita-Catedral, el casco histórico y los Patios de Córdoba. Que la revista Viajar haya elegido precisamente este barrio no es casualidad: pocas ciudades españolas pueden ofrecer la combinación de un plato de salmorejo en una terraza con vistas a uno de los monumentos más visitados del mundo.

Qué comer en la Judería de Córdoba

La selección de la revista no se limita a señalar al barrio, también propone qué pedir una vez dentro. La Judería, apunta Viajar, es una zona adecuada para probar los clásicos:

Salmorejo , el plato embajador de la ciudad.

, el plato embajador de la ciudad. Flamenquín.

Rabo de toro, el guiso más preciado.

Berenjenas con miel, uno de los bocados más célebres.

uno de los bocados más célebres. Mazamorra, el antecedente del salmorejo.

Cinco de los platos más reconocibles de la gastronomía cordobesa, con una honda tradición y reinterpretados por tabernas y restaurantes que han sabido modernizar el recetario sin perder el alma. La oferta de la Judería combina, según la publicación, tabernas de toda la vida con locales más contemporáneos, sin que ninguno de los dos perfiles resulte fuera de lugar en ese entorno.

Ambiente en los negocios de la Judería. / Manuel Murillo

Córdoba, en el mapa gastronómico de España

La elección de la Judería sitúa a Córdoba en compañía de destinos tan reconocibles como la calle Ponzano de Madrid, en el barrio de Chamberí, con más de 70 locales en menos de un kilómetro, el Passeig de Sant Joan de Barcelona, la calle Navas de Granada o la Alameda de Hércules de Sevilla. Son, en todos los casos, zonas donde comer es también una forma de entender la ciudad.

El mapa gastronómico de España elaborado por la revista Viajar. / Córdoba

El argumento que Viajar emplea para Córdoba es, posiblemente, el más rotundo. Pocas zonas gastronómicas de España pueden presumir de estar literalmente rodeadas de Patrimonio de la Humanidad. Mientras que otras ciudades ofrecen ambiente, variedad o modernidad, Córdoba ofrece todo eso y además un escenario único en el mundo.

Un barrio que se come con los ojos

Recorrer la Judería es, de por sí, uno de los paseos más increíbles de Andalucía. La Calleja de las Flores, la calle Judíos o la calle Deanes forman un laberinto de cal blanca, macetas y monumentos que preparan al visitante para algo más que el turismo convencional. La Sinagoga de Córdoba, uno de los tres templos judíos medievales conservados en España, o la Puerta de Almodóvar son hitos que se cruzan de forma natural en cualquier ruta gastronómica por el barrio.

La calleja de las Flores, uno de los lugares con más magia de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Es, en definitiva, el tipo de lugar que describe exactamente lo que Viajar busca en su mapa: una escapada con criterio gastronómico donde la comida y el destino se explican mutuamente. Para quienes visiten la ciudad, es un argumento más para no irse sin sentarse a la mesa.