Nuevo itinerario
El conjunto arqueológico de Medina Azahara en Córdoba recuperará el histórico camino de los Nogales con pasarelas de madera hacia el Salón Rico
El proyecto prevé la construcción de las pasarelas de madera para proteger los restos arqueológicos y facilitar el tránsito de los visitantes
La Junta de Andalucía ha sacado a licitación un contrato para ejecutar la reordenación y adecuación del itinerario de visita hacia el Salón Rico, por el borde oriental de la zona excavada del conjunto arqueológico de Medina Azahara, en Córdoba. La finalidad de la obra, que parte de un presupuesto base de más de 800.000 euros (impuestos incluidos), es mejorar el recorrido de los visitantes, hacerlo más seguro y proteger mejor el bien arqueológico. Todo ello, detalla la Junta, tras el aumento de afluencia derivado de la declaración Unesco y ante la apertura de zonas que antes no formaban parte de la visita.
Incorporación al recorrido del camino de los Nogales
El proyecto incorpora al recorrido público el camino de los Nogales, que se describe como una de las vías del conjunto en mejor estado para su comprensión por parte del visitante. Esto convertirá a una zona hasta ahora poco visible en parte del nuevo itinerario hacia el Salón Rico.
En este caso, se actuará sobre el camino de los Nogales para hacerlo visitable con limpieza, rejuntado y restauración de piezas originales. También se llevará a cabo la recuperación de cotas, se retirarán materiales, se protegerán canalizaciones históricas y se construirán pavimentos donde el original haya desaparecido. Además, se consolidará y recrecerá el muro de sillería de calcarenita que delimita el camino por el norte.
Jardín Alto y Salón Rico
En el Jardín Alto se consolidará el pavimento del andén este, especialmente una zona hundida. También se eliminarán elementos impropios, como pavimentos de madera puntuales, y se reconstruirán límites del andén para mejorar la continuidad del recorrido hacia el Salón Rico.
Puerta norte de Medina Azahara
Por otro lado, se retirarán pavimentos deteriorados, especialmente los de cemento y mortero existentes en el acceso, explanada inicial, en la Puerta Norte y en la bajada hacia el Edificio Basilical Superior. Se sustituirán por un nuevo pavimento blando de mortero de cal, más continuo y compatible con el entorno arqueológico. También se limpiarán y repararán escaleras, se integrará el arbolado existente y se colocarán barandillas donde falten por seguridad.
Pasarelas para los visitantes de Medina Azahara
Dentro del proyecto también está prevista la construcción de pasarelas de tránsito y protección, especialmente sobre zonas con pavimento original. La solución prevista es una pasarela de madera de ipé con estructura metálica, de aproximadamente 1,80 metros de anchura, adaptada a la topografía y con rampas cuando sea necesario. Su doble función es permitir el paso del público y proteger los restos arqueológicos.
Explanada del gran pórtico y desvío de aguas
Se reparará y pavimentará una franja paralela al gran pórtico con terrizo natural estabilizado, buscando una integración paisajística y material con el conjunto. También se ejecutará una intervención específica para desviar las aguas que bajan de la montaña y penetran bajo la cerca norte, evitando que erosionen o dañen los restos originales.
El plazo de ejecución previsto es de nueve meses y los trabajos se ejecutarán por fases para no interrumpir el tránsito de visitantes en la zona de acceso y recorridos durante la obra.
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