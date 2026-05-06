Los juzgados de Córdoba, al borde del colapso: retrasos, bajas sin cubrir y señalamientos para el año 2029

Juicios programados para 2029, retrasos en las vistas, bajas y jubilaciones sin cubrir, funcionarios sobrepasados y aspectos organizativos aún por ajustar. Esa es la situación que denuncian trabajadores de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, una realidad que, en parte, también admiten responsables judiciales.

Según explican a este medio varios empleados que prefieren no revelar su identidad, el escenario se ha agravado desde la última reforma organizativa, que ha unificado juzgados y ha supuesto el mayor cambio interno en décadas. En su versión, el nuevo modelo ha tensionado especialmente al personal de auxilio, que ha perdido efectivos y sufrido bajas de larga duración (paternidad, enfermedad, etc.) y jubilaciones sin cubrir. A ello añaden que el cambio se ha implantado “sin la formación ni los protocolos adecuados” y que, en algunos casos, han sido los propios trabajadores los que han tenido que “ir aprendiendo sobre la marcha”. También señalan traslados de secciones en las que había personal con décadas de experiencia, lo que obliga a adaptarse a materias nuevas y ralentiza la tramitación. Todo ello, sostienen, está "provocando retrasos puntuales", problemas en la gestión diaria (correo, expedientes) y un aumento de cuadros de ansiedad y estrés.

Acceso a la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / ADRIÁN RAMÍREZ

Los mostradores de atención, en fase de ajuste

Entre las novedades del nuevo sistema figura la implantación de un servicio de atención al público y a los profesionales mediante mostradores o puntos de información en las plantas. Según explica el secretario coordinador de Justicia en Córdoba, José Antonio Guerra, el objetivo es que el ciudadano pueda recibir información sin tener que “deambular” por los juzgados como antes.

En el diseño inicial, añade, se planteó que hubiera dos personas por planta, pero finalmente se ha dejado una, mientras la otra apoya a la oficina en funciones de auxilio. Guerra señala que estos puestos se han ofertado de forma interna y voluntaria y que se están dotando de medios informáticos para que puedan acceder a los expedientes y ofrecer una información “más veraz y clara”.

Un proceso de cambio aún por mejorar

El secretario coordinador admite que el personal vive una situación delicada tras los cambios, aunque asegura que se está trabajando para corregir disfunciones. Sobre las bajas de larga duración y jubilaciones sin cubrir, indica que se ha trasladado la demanda a la delegación territorial de Justicia de la Junta en Córdoba, competente en la materia, y que se está intentando resolver tras "un problema administrativo". También reconoce que la carga de trabajo está pasando factura y que, en un proceso de implantación “tan complejo”, es normal que haya un periodo de adaptación.

Interiro de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / EFE

Aun así, Guerra insiste en poner en valor “la gran labor” del personal y subraya que se están impulsando mejoras para avanzar en el acceso informático a los expedientes. “Estamos viendo los fallos y trabajando para corregirlos”, señala, antes de añadir que la situación “ha mejorado” respecto a las primeras semanas. Además, recuerda que, pese a la presión del cambio, “no se han cancelado juicios”, aunque admite que existen señalamientos a varios años vista, con vistas ya programadas en civil para 2028 y en social para 2029.