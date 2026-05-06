Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 6 de mayo de 2026

Festival de Primavera

Concierto de Amsterdam Trio

Dentro de la programación del Festival de Primavera. Música y Patrimonio actuará Amsterdam Trio, formado por Andrey Gugnin, Anna Lipkind-Mazor y Dmitry Prokofiev. Entrada libre.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. Ángel de Saavedra, 1. 20.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

El ciclo La hora del cuento ofrece sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Rafa Blanes, Máximo Ortega y Mequetrefe. La entrada es libre hasta cubrir el aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Poemario

Javier Bozalongo presenta ‘Mecanismo de arena’

El poeta Javier Bozalongo presenta su poemario Mecanismo de arena, recientemente publicado por la editorial El Toro Celeste. En el acto de presentación, Bozalongo conversará con el poeta y editor Pedro J. Plaza.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala. Ambrosio de Morales, 20. 19.00 horas.

Poesía

Francisco Gálvez estará en Grupo Cántico

El poeta cordobés Francisco Gálvez, reunirá a poetas y amigos en torno a su obra El hilo roto en el 25 aniversario de su publicación. Entrada libre.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avenida de América, s/n. 19.30 horas.

Actividades

Versos en al-Ándalus

Dentro del ciclo Versos en al-Andalus intervendrán los poetas Rafael Ruiz, Eva Hidalgo y Ana Requena. Presentará el acto Victoria García Gómez y coordina José Luis García Clavero. También tendrá lugar la inauguración de la exposición Versos de IBN Hazm, con grabados por Paloma Valdés Peña. Se podrá visitar hasta el próximo 21 de mayo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío. De 19.30 a 20.50 horas.

Festival de los Patios

Cuentacuentos en el López Diéguez

Dentro del Festival de los Patios Cordobeses, tendrá lugar un Cuentacuentos entre macetas, a cargo de docentes del centro. Entrada libre.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Colegio López Diéguez. Arroyo de San Andrés, 2. 18.00 horas.

Mujer y salud

Charla en Poniente Sur

Dentro del programa de Mujer y Salud, habrá una charla titulada Suelo pélvico: qué es, síntomas y tratamiento a cargo de Mª Pilar Bravo Olmedo.