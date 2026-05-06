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Sucesos

Herido un motorista tras chocar contra un coche en la avenida de Vallellano

El siniestro vial ocurrió sobre las 11.40 horas en la céntrica avenida, donde un turismo impactó por alcance contra un ciclomotor

Imagen de la avenida de Vallellano, donde ha tenido lugar el suceso.

Imagen de la avenida de Vallellano, donde ha tenido lugar el suceso. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Un motorista ha resultado herido en la mañana de este miércoles al chocar con un coche en la avenida de Vallellano de Córdoba.

Según ha adelantado desde ABC Córdoba y han confirmado desde el Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 11.40 horas, cuando un turismo ha impactado por alcance contra un ciclomotor en la céntrica avenida, concretamente a la altura del cementerio de La Salud, cayendo el conductor de la misma al suelo y resultando herido.

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Al lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia y la Policía Local para atender al afectado y regular el tráfico.

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