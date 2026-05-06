El futuro y los retos de la moda flamenca, a debate en Córdoba: el sector camina hacia su profesionalización

La moda flamenca, seña de identidad de Andalucía y España en el mundo, está en auge. Esta industria genera una riqueza de 600 millones de euros y genera unos 9.000 empleos. Pese a ello, el sector afronta una serie de problemas y tiene varios retos pendientes para que los profesionales caminen de la mano hacia su profesionalización. Esos desafíos se ponen sobre la mesa en el primer Congreso Profesional de Moda Flamenca Córdoba DModa que se celebra este miércoles en la Diputación de Córdoba y en el que intervienen académicos, diseñadores y expertos de este segmento de la moda.

Esta cita, que se celebra en el marco del 30 aniversario de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof), pretende ser un espacio de exposición, análisis y debate del futuro del sector que pasa, entre otras cuestiones, por lidiar contra la atomización de las marcas, la competencia desleal, la economía sumergida, el camino hacia la modernización y la digitalización así como la formación y el relevo generacional.

Durante toda la jornada de este miércoles, el Palacio de la Merced acoge distintas mesas redondas para debatir sobre los retos del sector, concluir hacia dónde quiere caminar y determinar cuáles son sus fortalezas, poniendo el acento, asimismo, en la formación como clave para seguir avanzando.

Autoridades asistentes a la inauguración del Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba DModa’. / Manuel Murillo

Tradición y vanguardia

Como han explicado los distintos profesionales, durante la cita, el traje de flamenca es el único traje regional que sigue patrones de moda, por lo que el sector está en constante evolución y se ve obligado a adaptarse a problemáticas actuales como la sobreexposición en las redes sociales o incluso la producción en serie alejada del trabajo artesano que caracteriza a la moda flamenca.

En ese sentido, Raquel Revuelta, fundadora de Simof y CEO de Doble Erre, ha señalado en la inauguración del congreso que la celebración del mismo es síntoma de la buena salud de la que goza el sector y el crecimiento que ha experimentado a lo largo de la historia y en los 30 años de andadura de Simof. Sin embargo, según Revuelta no se trata solo de crecer y el sector quiere avanzar. Por ello, durante la jornada de hoy se abordan las herramientas y objetivos para hacer más profesional la industria y trazar la hoja de ruta de los próximos años.

Raquel Revuelta atiende a los medios de comunicación, en la inauguración del I Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba DModa’. / Manuel Murillo

La diseñadora y presidenta de Mof&Art, Pilar Vera, ha añadido que en este punto es necesario analizar los problemas que atraviesa la moda flamenca porque "mientras no conozcamos nuestros problemas no podremos solucionarlos". En concreto, ha hablado de intrusismo, economía sumergida, falta de mano de obra artesana y la irrupción del modelo low cost en la industria.

El presidente del Iprodeco, Félix Romero, por su parte ha apelado a la necesidad de unión de un sector que genera riqueza para que "se le dé la visibilidad que merece", ya que la moda flamenca, ha recordado, es capaz de representar a España y Andalucía en todo el mundo con una identidad propia.

Asimismo, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha apunta que "queremos que Córdoba sea todos los años la pasarela del flamenco para el debate" y ha destacado la importancia de este tipo de encuentros de reflexión. "Tenemos que tener debates como este donde se expliquen experiencias, donde se aprenda y desarrollemos todo el conocimiento que tiene un sector que tiene mucho talento".

Profesionales presentes en el Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba DModa’. / Manuel Murillo

Apoyo institucional

Los profesionales han pedido apoyo institucional y ayudas para poder contar con herramientas para la profesionalización del sector. En este sentido, han destacado la importancia de establecerse como empresas, registrar las marcas y acogerse a dinámicas como el reconocimiento de artesanos de la Junta de Andalucía

"El gran desafío que tenemos en las instituciones es cómo gestionar el talento y encuentros como este nos ayudan a hacerlo. Al que tenga talento en nuestra tierra hay que posibilitarle herramientas para que pueda desarrollarlo", ha asegurado Fuentes.

Punto de debate, avance y reflexión

Tras la apertura institucional, la Universidad Pablo de Olavide y la agencia de moda y comunicación Doble Erre han formalizado un acuerdo para la creación de la Cátedra de Moda Andaluza, la primera cátedra universitaria específica de moda vinculada a una región en España, según ha explicado. La firma se ha enmarcado en la primera sesión de la jornada, Generación de valor en la moda flamenca. Una apuesta para conocer el sector que ha hecho un análisis preliminar del sector.

A esta ponencia le han sucedido mesas de debate como Radiografía del sector: De dónde venimos y a dónde vamos. Desafíos y oportunidades en la que se han abordado algunas de las cuestiones y retos que preocupan a los profesionales o Artesanía, identidad y valor: lo que nos hace únicos, en la que se ha abordado cómo poner en valor la artesanía en la moda flamenca y cómo reforzar el papel de la Marca Andalucía como garantía de identidad, calidad y origen.

Asimismo, se ha hablado de comunicación y ventas y otro de los encuentros ha abierto un diálogo entre el baile flamenco y la moda. La sesión de tarde incluye la master class Inteligencia Artificial aplicada a la Moda Flamenca y pone el broche de oro la celebración de la gala 30 aniversario de Simof.