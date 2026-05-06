Flora 2026 abre en Córdoba su convocatoria de asistentes artísticos para trabajar con creadores internacionales

Flora 2026, en colaboración con la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana, acaba de lanzar la convocatoria de asistentes artísticos para su novena edición, que se celebrará este otoño en Córdoba. La iniciativa permitirá a estudiantes y profesionales de ámbitos artísticos, técnicos, de la floristería y la jardinería trabajar junto a los cinco creadores internacionales invitados al certamen.

La nueva edición de Flora, considerado el mayor evento del mundo dedicado a la botánica y al arte floral contemporáneo, volverá a llenar algunos de los patios más icónicos de Córdoba con grandes instalaciones creadas específicamente para estos espacios. El cartel oficial y la temática del festival se darán a conocer próximamente.

Cada año, los artistas participantes en Flora Córdoba disponen de cuatro días para montar las instalaciones con las que compiten por los dos premios que concede el festival, otorgados por un jurado profesional. Muchos de estos creadores cuentan con reconocimiento internacional por sus trabajos en el ámbito del arte floral y vegetal.

Las personas seleccionadas como asistentes artísticos colaborarán principalmente en la producción, montaje y mantenimiento de las instalaciones. También prestarán apoyo durante el día de apertura de los patios, realizando tareas de retoque y conservación floral para garantizar que las obras se presenten al público en las mejores condiciones.

Formación práctica en grandes instalaciones florales

El objetivo de esta convocatoria es ofrecer a profesionales y estudiantes una experiencia directa junto a algunos de los creadores contemporáneos más prestigiosos del panorama internacional. Para quienes se dedican o se forman en la floristería, la jardinería, el diseño, la producción artística o disciplinas técnicas, supone una oportunidad para aprender cómo se construyen grandes instalaciones de arte floral contemporáneo en espacios patrimoniales.

La dirección del festival será la encargada de seleccionar a los candidatos. La comunicación a las personas elegidas se realizará por correo electrónico el 30 de junio de 2026.

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Con esta convocatoria pública, impulsada junto a la Fundación Kutxabank-Palacio de Viana, FLORA 2026 refuerza su vínculo con la ciudad y con el talento local y profesional que cada otoño contribuye a convertir los patios de Córdoba en un escenario internacional para la creación floral.