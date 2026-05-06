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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 6 de mayo

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 7 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Carmen García Ávila

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el Cementerio La Fuensanta

Francisco Morales Quesada

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La inhumación está prevista hoy a las 13.00 horas en el Cementerio La Fuensanta

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