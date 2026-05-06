Espacio recreativo
Denuncian el mal estado de un parque infantil en el barrio cordobés de Fátima: "Es un riesgo evidente para los niños"
La asociación de consumidores Facua alerta de que los agujeros al descubierto tras retirar juegos suponen un riesgo para los menores
La asociación de consumidores Facua Córdoba ha denunciado este miércoles el estado en el que se encuentra el parque infantil situado en la calle Historiador Jaén Morente, en el barrio de Fátima. Según Facua, tras la retirada de algunos de los juegos que había instalados, se han dejado al descubierto varios agujeros "de gran tamaño" en la zona de arena. Estos huecos, advierte la asociación, "presentan una profundidad considerable, lo que supone un riesgo evidente de caídas y lesiones para los niños y niñas que acceden al recinto para jugar".
Facua denuncia que el parque permanezca abierto "sin ningún tipo de vallado" que o bien impida la entrada o, al menos, señale el peligro. "Tampoco se ha instalado cartelería informativa que indique si se trata de una actuación temporal o cuándo está prevista su reparación", lamenta la asociación.
Facua Córdoba: "Los menores pueden no percibir el riesgo de los agujeros y sufrir accidentes"
Desde Facua han insistido en que es "especialmente grave que un espacio destinado al juego infantil se encuentre en estas condiciones", recordando que "los menores pueden no percibir el riesgo de los agujeros y sufrir accidentes". Por ello, han reclamado al Ayuntamiento una actuación "urgente" que garantice la seguridad del recinto, ya sea mediante el cierre provisional del parque, el vallado de las zonas afectadas o la reparación "inmediata" del suelo.
Para Facua se trata de "una muestra dejadez"
A juicio de Facua Córdoba, esta situación evidencia "una muestra de dejadez en el mantenimiento de los espacios públicos destinados a la infancia" e ironiza con que una vez esté arreglado la realidad será muy distinta, pues "el Ayuntamiento no suele perder la oportunidad de compartir las fotografías de rigor para anunciar su intervención".
Para la asociación, mantener abierto un parque en estas condiciones "es una irresponsabilidad grave" y advierte de que, si no se actúa de inmediato, "cualquier accidente que pueda producirse será consecuencia directa de la negligencia del Ayuntamiento de Córdoba".
Desde el Ayuntamiento, consultado por este periódico, no han hecho, de momento, declaraciones.
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