Un cordobés, investigado por tener de forma ilícita una tortuga africana protegida de más de 35 kilos de peso

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona), organismo incluido en el Seprona de la Guardia Civil de Córdoba, ha investigado a una persona por un presunto delito contra la flora y la fauna, ya que tenía de forma ilícita una tortuga que pertenece a una especie protegida. El animal, de la especie centrochelys sulcata, pesa más de 35 kilos, tiene una gran envergadura y es originario de África.

La investigación, enmarcada en el plan de acción español Tifies (Tráfico Ilegal y Furtivismo Internacional de Especies Silvestres), tuvo su inicio gracias a una llamada ciudadana a la central de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba. Este ciudadano alertaba del hallazgo de una tortuga de grandes dimensiones "que podía estar perdida o abandonada" en el término municipal de la capital, explica el instituto armado en una nota de prensa.

Un ejemplar de 35 kilos que podía estar abandonado

Inmediatamente, una patrulla del Eprona se desplazó hasta el lugar de aparición del animal y verificó que se trataba de una tortuga. El peso arrojó 35 kilogramos. In situ, los agentes comenzaron las gestiones para identificar al animal y localizar a sus posibles propietarios.

Agentes de la Guardia Civil con la tortuga africana hallada en Córdoba. / CÓRDOBA

Un informe del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, certificó que se trata de un ejemplar de "tortuga de espolones africana (centrochelys sulcata), "siendo una especie protegida por el convenio Cites, que vela por la salvaguarda de la flora y fauna silvestre mediante el control de su comercio".

Pertenece a una especia protegida de la que está prohibido su comercio

Posteriormente, la Guardia Civil logró localizar e identificar al propietario, que, según el comunicado oficial, "carecía de documentación que justificase legalmente" su tenencia. Tampoco disponía de certificado que garantizase que la tortuga no procedía de una captura ilícita en el medio natural.

Dos agentes de la Guardia Civil de Córdoba con la tortuga africana. / CÓRDOBA

Tras todo ello, los agentes del Eprona obtuvieron los "indicios claros" de un posible delito por "tenencia ilícita de una especie protegida", por lo que se procedió a su investigación, así como a la redacción de una denuncia y de informes a las distintas autoridades competentes.

Depositado en el Zoo al cuidado de sus veterinarios

Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de Córdoba, "siendo la tortuga intervenida, de manera cautelar, y depositada en el Zoo de Córdoba", que cuenta con "personal veterinario e instalaciones adecuadas para el cuidado del animal".