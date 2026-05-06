Un nodo logístico, la investigación en zoonosis y el reequilibrio territorial: esto es lo que se juega Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

El próximo 17 de mayo, 6,8 millones de andaluces están convocados a las Elecciones en Andalucía, en los que serán los decimoterceros comicios autonómicos. Del total de votantes, 647.576 están censados en Córdoba, una provincia que, según los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y del Centro de Estudios Andaluces (Centra), podría ser determinante en la composición del Parlamento de Andalucía debido a un escaño que baila entre diferentes formaciones políticas –con Vox y Adelante Andalucía en liza- y que podría ser decisivo para la revalidación de la mayoría absoluta del PP-A.

En plena campaña electoral, el foco está puesto estos días en los mítines, eslóganes, debates televisados y en los reels y vídeos en redes sociales, pero la piedra angular de lo que Andalucía se juega en las elecciones del 17M está en los programas electorales, donde las principales formaciones que concurren a la convocatoria electoral -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, ponen negro sobre blanco su programa de gobierno y promesas al electorado.

Antonio Repullo (PP-A), Silvia Mellado (PSOE-A), Paula Badanelli (Vox), Rosa Rodríguez (Por Andalucía) y Mariví Serrano (Adelante Andalucía) son los cabeza de lista por Córdoba el 17M. / CÓRDOBA

Sanidad y vivienda: claves este 17M

Un análisis de las propuestas programáticas arroja unas medidas planteadas de forma transversal a todas las provincias andaluzas por igual, aunque con matices en el análisis de la situación de cada una de ellas. Todas las formaciones coinciden en colocar la Sanidad pública –ya sea con su reformulación o con su recuperación- en el centro del debate electoral y piedra angular de su ruta de gobierno.

También está presente otro de los problemas que más preocupan a los andaluces, según las encuestas, y que no es otro que el acceso a la vivienda, ya sea de compra, pero sobre todo de alquiler, en un territorio especialmente tensionado. En este punto, las medidas se especifican teniendo en cuenta acciones para recuperar las zonas despobladas, las limitaciones al alquiler turístico, el incremento del parque de vivienda en las zonas con más demanda, o, directamente, la intervención en el mercado ante una situación que formaciones como el PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía consideran insostenible.

La Educación y la Dependencia son otros de los pesos fuertes en los programas de los partidos políticos, además de la reformulación de la financiación autonómica. Y en medio de ámbitos comunes, abordados desde distintos puntos de vista y planes de acción, emerge el concepto de ‘prioridad nacional’ de Vox como propuesta singular en la campaña.

Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A) y Manuel Gavira (Vox). / CÓRDOBA

Esto es lo que los partidos del 17M prometen para Córdoba

Pero, ¿qué medidas específicas plantean los programas para la provincia de Córdoba? En este punto, hay que matizar que no todas las formaciones apuntan a lo provincial y local en sus propuestas, y aluden a que sus medidas beneficiarán al conjunto de la ciudadanía con independencia de la provincia, capital o municipio en el que residan.

Es el caso de Vox, Adelante Andalucía o Por Andalucía, cuyos programas no recogen una mención concreta a Córdoba. Por el contrario, algunas de las propuestas de PP-A, PSOE-A sí apuntan a la provincia.

Zoonosis y apuesta por el empleo

Aunque el programa del PP-A tiene una vocación claramente autonómica, Córdoba aparece en varios apartados con compromisos específicos. Así en materia de empleo, el PP incluye nuevas oficinas del SAE en La Rambla, Córdoba-Sector Sur, Montilla, Fuente Palmera y Lucena, además de obras en Córdoba-Las Lonjas, Villanueva de Córdoba, Palma del Río, Priego de Córdoba, Almodóvar del Río y Aguilar de la Frontera. También se incluyen actuaciones en la Escuela de Joyería y en el Centro de Referencia Nacional de la Madera de Encinas Reales.

Juanma Moreno hace campaña en el cinturón verde de Córdoba / A. J. González

La propuesta más singular para la provincia llega en el área de innovación: el PP plantea impulsar en Córdoba una infraestructura científico-técnica de alta seguridad biológica para experimentación en zoonosis y enfermedades emergentes.

Córdoba, nodo logístico

El programa del PSOE-A para las andaluzas del 17M incluye una propuesta específica para Córdoba relativa a la plataforma logística de Córdoba. En este sentido, el PSOE-A plantea integrar determinadas infraestructuras andaluzas en las prioridades europeas de infraestructuras de doble uso civil-militar, citando expresamente “el clúster aeroespacial de Sevilla y Cádiz; la plataforma logística de Córdoba o el CETEMET de Jaén”.

Montero, Pedro Sánchez y Silvia Mellado, en un acto en Córdoba. / Víctor Castro

Además, Córdoba se beneficiaría de medidas formuladas para todas las provincias, tales como el Plan de Equidad Sanitaria Territorial, Consejos Provinciales de FP –para aunar la colaboración entre Educación, empresas y agentes sociales-, o las Oficinas Provinciales y Municipales de Construcción y Rehabilitación Sostenible.

Movilidad y servicios para la Córdoba rural

Aunque el programa de Por Andalucía tiene ámbito autonómico, su traducción en Córdoba es evidente. La provincia concentra muchos de los debates que Por Andalucía quiere llevar a campaña: listas de espera sanitarias, falta de vivienda asequible, envejecimiento rural, pérdida de servicios en municipios pequeños, necesidad de transporte público, agricultura tensionada por el agua y un turismo que en la capital genera actividad económica, pero también presión sobre el centro histórico.

Antonio Maíllo con Rosa Rodríguez, cabeza de lista de Por Andalucía en Córdoba, en la plaza de las Tendillas. / A.J. GONZÁLEZ

En la provincia, comarcas como Los Pedroches, el Guadiato, la Campiña o la Subbética, pueden beneficiarse de medidas para el medio medio rural, agua, agricultura, ferrocarril y servicios públicos.

Vivienda intervenida y reequilibrio territorial

Las ’50 medidas’ planteadas por el programa de Adelante Andalucía destacan dos medidas transversales que podrían tener impacto en la provincia. De un lado, la intervención en la vivienda –una de las piedras angulares de la formación-. Su propuesta de limitar alquileres, movilizar vivienda vacía y ampliar VPO, representa uno de los bloques más contundentes del programa.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y la candidata por Córdoba, Mariví Serrano, reparten salmorejo en La Corredera. / Víctor Castro

Además, la candidatura de Adelante Andalucía plantea un reequilibrio territorial, con centros de especialidades en municipios de más de 20.000 habitantes, transporte público, tren, industria en comarcas con paro y servicios públicos de proximidad para la atención de la la Andalucía interior y comarcal.

“Primero los de Córdoba”

Las medidas transversales del programa electoral de Vox adaptan el concepto de ‘prioridad nacional’ al regional de ‘primero los andaluces’ y al provincial de ‘primero los cordobeses’. En este sentido, articulan sus políticas en que los andaluces y españoles (y cordobeses) tengan prioridad en ayudas, vivienda social, servicios públicos y políticas sociales.