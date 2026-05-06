Hacemos Córdoba denuncia que solo siete de los 18 camiones del servicio nocturno de Sadeco están operativos y alerta del "colapso"

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha advertido de que “solo 7 de los 18 camiones” necesarios para el servicio nocturno de Sadeco están actualmente operativos, una situación que, a su juicio, evidencia el “colapso” de la empresa municipal tras siete años de “parálisis y abandono” por parte del gobierno del PP.

El concejal José Carlos Ruiz ha señalado que "el deterioro" del servicio de recogida de residuos “no responde a hechos puntuales, sino a una dejadez continuada” que ha provocado un “estado de abandono absoluto” en la ciudad.

El concejal de Hacemos Córdoba José Carlos Ruiz. / CÓRDOBA

Ruiz ha asegurado que Sadeco lleva siete años sin renovar su flota de camiones de carga lateral, una maquinaria “esencial” que opera de manera ininterrumpida durante todo el año. “Sin inversión, sin mantenimiento preventivo y sin piezas de recambio, el sistema ha terminado por fallar”, ha afirmado. En este periodo, ha añadido, han pasado por la empresa cinco gerentes y dos presidentes “sin que ninguno haya afrontado los problemas estructurales”, responsabilizando directamente al alcalde, José María Bellido, de “mirar hacia otro lado”. Actualmente, según ha detallado, el resto de vehículos en circulación son unidades antiguas que habían sido retiradas y que ahora se utilizan “como parche ante un problema sistémico”.

Ruiz acusa al gobierno del PP de "dinamitar el compromiso medioambiental"

El concejal ha asegurado que esta situación ya tiene un reflejo directo en las calles de Córdoba. Así, ha indicado que los contenedores de vidrio acumulan varios días sin recogida, los de fracción resto presentan retrasos continuados, y la recogida de envases “es prácticamente inexistente”, obligando a los trabajadores a retirar residuos de manera manual. En cuanto a la fracción orgánica, ha denunciado que, aunque se recoge parcialmente para evitar malos olores, “se está enviando directamente al vertedero sin ningún tipo de tratamiento”, lo que supone, en su opinión, “dinamitar el compromiso medioambiental de la ciudad”.

Contenedores de Sadeco, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

Contenedores de Córdoba, "desbordados"

Ruiz ha subrayado que esta acumulación de residuos está generando “escenas diarias de contenedores desbordados y basura en la vía pública durante todo el día”. Asimismo, ha trasladado el “malestar” de la plantilla, asegurando que la tensión “es máxima” tras casi dos meses sosteniendo el servicio mediante horas extraordinarias. “Los trabajadores han dicho basta y no van a seguir asumiendo el coste de la mala gestión”, ha señalado, explicando que “hay operarios que acuden a su puesto y se quedan en la base sin poder salir a trabajar por la falta de camiones”.

Alquiler para Sadeco de camiones de la sevillana Lipasam

En relación con las medidas adoptadas por el equipo de gobierno, el concejal ha criticado que la única respuesta sea “seguir improvisando”, en referencia a la intención de alquilar camiones a la empresa sevillana Lipasam. “Los cordobeses van a pagar un sobrecoste externo porque el alcalde no ha sido capaz de planificar ni de renovar la flota en siete años”, ha afirmado, insistiendo en que “gestionar no es improvisar parches, sino anticiparse a los problemas”.

Camiones de Sadeco, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Ante esta situación, Hacemos Córdoba ha exigido “transparencia total” sobre el estado real de la maquinaria, la convocatoria "inmediata" de un consejo de administración extraordinario para dar explicaciones y el fin de la “improvisación” en la gestión de la empresa pública.

El grupo municipal ha concluido reiterando su compromiso con la defensa de Sadeco como “servicio público esencial” y ha asegurado que continuará trabajando “hasta el final para garantizar un modelo de gestión eficaz y de calidad”.