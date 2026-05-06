Córdoba centra el debate sobre moda flamenca 'low cost' y de calidad: ¿Hay que llevar siete trajes a la feria?

El sector de la moda flamenca, que genera una riqueza de 600 millones y crea 9.000 empleos, está en auge. El traje de flamenca es el único traje regional que sigue patrones de moda y eso genera un atractivo en todo el mundo, pese a ello, precisamente este factor unido a la exposición en redes sociales de esta prenda está generando una necesidad de consumo y una masificación de la producción en serie low cost de vestidos de gitana.

Esta casuística de plena actualidad, justo después de la Feria de Sevilla y antes de la de Córdoba, se ha debatido en el 1º Congreso Profesional de Moda Flamenca 'Córdoba DModa' que se celebra este miércoles en la Diputación de Córdoba. En una de las ponencias, expertos y profesionales ha dibujado una radiografía del sector bajo el título De dónde venimos y a dónde vamos. Desafíos y oportunidades.

Autoridades y diseñadores en el Congreso Profesional de Moda Flamenca ‘Córdoba DModa’. / Manuel Murillo

En este bloque han intervenido Charo Juárez, consultora especializada en internacionalización, producción de empresas de moda, artesanía de lujo e Indicaciones Geográficas aplicadas a la artesanía; Pilar Vera, presidenta de Mof&Art y una de las diseñadoras clave en la renovación de la moda flamenca durante las últimas cuatro décadas; Carmen Latorre, presidenta de Qlamenco; Álvaro Larrosa Furest, joyero y Salvador Puentes Otero, jefe del Servicio de Promoción Comercial y Artesana de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía.

¿Cómo afecta esta tendencia a los diseñadores?

Los profesionales y diseñadores han hablado de la proliferación low cost y la tendencia de querer estrenar cada vez más trajes de flamenca como uno de los retos de los artesanos de la moda flamenca.

Para la diseñadora Pilar Vera "el problema es que se le está creando a las nuevas generaciones una ignorancia hacia la calidad" y a la vez una necesidad de consumo debido a la exposición en redes sociales de un gran número de modelos durante las ferias, especialmente la de Sevilla.

Según Vera se trata de una generación nueva, cuyas madres han vestido calidad, que "se deja llevar con la masificación del low cost". Ante eso, la diseñadora se pregunta: "¿Hay que llevar siete trajes a la feria?".

La respuesta es contundente: frente al low cost, las firmas de moda flamenca deben responder con "calidad y artesanía". Para la diseñadora, la tarea que tiene el sector es mostrar y poner en valor el trabajo bien hecho. Cómo están confeccionados los vestidos, resaltar los encajes, las telas... para, en definitiva, educar a la clienta para que apueste por la calidad.

Según Vera, a los diseñadores que ya cuentan con una cartera de clientes y están a "un cierto nivel" no les afecta, pero señala que el problema es que va a haber una generación que "no va a saber apreciar lo bueno".

Por su parte, Carmen Latorre resta importancia a este hecho y asegura que "es un ciclo". "Siempre ha habido alguien que ha echado por tierra el trabajo artesano" con precios bajos o bajada de calidad, pero -explica- que tras malas experiencias la clientela aprende.

¿Ayuda la exposición en redes sociales?

En ese sentido, comparte la percepción de Vera y señala que, aunque la gente se deja llevar por las redes sociales, "hay que enseñar qué es un fleco, un bordado y un traje bien hecho". Recuerda que en redes sociales solo se ve el resultado final, pero que detrás hay meses de trabajo. "Tenemos que implicarnos y tenemos que enseñar el trabajo", señala la diseñadora que sostiene que "el valor y la calidad está por encima" de la producción en serie.

En la mesa también ha intervenido el joyero Álvaro Larrosa que ha explicado que la artesanía está ligada al lujo y que los creadores "nos diferenciamos con calidad y diseño". La joyería, como otras piezas de artesanía, es para toda la vida. "Heredas algo con identidad y eso es lo que da valor", precisa Larrosa.

En este sentido, Salvador Fuentes Otero ha informado que los diseñadores tiene a su disposición la marca Artesanía hecha en Andalucía, a la que pueden acogerse los artesanos, que da valor y protege el producto.

En la mesa redonda también han recordado a los creadores la importancia de registrar la marca para evitar fraudes, plagios o competencia desleal.

Falta de mano de obra artesana

Por otra parte, dentro de la radiografía del sector, los expertos han abordado otra problemática: la falta de mano de obra artesana. Carmen Latorre ha explicado que "estamos inmersos en una sociedad en la que todo va muy rápido y la artesanía necesita su tiempo para que todo tenga un valor". En este sentido citan como uno de los retos, cambiar la mentalidad para que esa dedicación se ponga en valor, pero reconoce que "cambiar la mentalidad no es tan fácil".

Por ello, es difícil encontrar artesanos a los que su trabajo le salga rentable. "Un traje regional tiene que rebosar artesanía" y "los creadores tenemos que echar mano de distintos artesanos para poner en valor esa artesanía y que no se pierda", apunta Latorre.

Formación y ayuda institucional: las claves para avanzar

Fuentes señala que aunque el talento sobra, "el artesano no deja de ser una pyme que adolece". En ese sentido, las diseñadoras piden incentivar la formación en oficios artesanos y dar ayudas a las empresas para que puedan contar con aprendices. Según constatan, no hay relevo generacional en profesiones como encajeras, bordadoras o costureras.

Según los creadores, el bordado y trabajo artesanal tiene "un valor incalculable y no se puede perder" porque sino "vamos a llegar a un momento en el que todos los vestidos y mantones son iguales", como ya pasa. "Van pandillas enteras vestidas iguales con el traje del mismo sitio", alertan las profesionales.