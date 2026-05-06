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Educación universitaria

El Consejo de Gobierno nombra a Manuel Torralbo rector de la Universidad de Córdoba

El catedrático de Didáctica de la Matemática dirigirá la institución académica durante los próximos seis años tras ser reelegido por la comunidad universitaria

Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba.

Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Manuel Torralbo Rodríguez como rector de la Universidad de Córdoba (UCO) para los próximos seis años, tras su reelección por la comunidad universitaria de esta institución académica el pasado mes de abril. Torralbo Rodríguez (Cardeña, Córdoba, 1961) es catedrático de Didáctica de la Matemática y está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba.

En su vida profesional, ha compaginado la actividad docente e investigadora con distintas responsabilidades de gestión tanto en dicha institución como en la administración autonómica. En el caso de la UCO, además de desempeñar el cargo de rector entre 2022 y 2026, también ha ocupado el de secretario general de esta universidad y el de vicerrector de Comunicación y Coordinación Institucional y de Coordinador del Equipo Rectoral y de las Relaciones con el Claustro. También ha sido vicepresidente de la Corporación Empresarial de esta institución y del Parque Córdoba TechPark. En la Junta de Andalucía, ha sido director general de Universidades (2012- 2015) y secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología (2015-2018). Además, fue concejal del Ayuntamiento de Córdoba entre 2019 y 2021.

En materia de investigación, es miembro del grupo de investigación Didáctica de la Matemática. Pensamiento Numérico, en el que ha orientado su actividad hacia el análisis y evaluación de la educación matemática desde un enfoque interdisciplinar.

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El rector, Manuel Torralbo, junto a su equipo, tras ser renovado como rector en abril de 2026 / CÓRDOBA

Cuenta con más de 50 publicaciones, en las que ha abordado estudios curriculares en el área matemática y ha contribuido a la fundamentación de su didáctica como disciplina científica. Además, ha sido miembro y presidente de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales y está en posesión, entre otras distinciones, de la Cruz al Mérito policial, de la Orden Mérito al Servicio Miguel Antonio Ramón Martínez y del Premio Gonzalo Sánchez Vázquez 2024.

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