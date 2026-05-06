Así es la candidatura de Vox en Córdoba que encabeza Paula Badanelli

Paula Badanelli Berriozábal (Jerez de la Frontera, 1971) encabeza la candidatura de Vox por Córdoba en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. Está casada, tiene dos hijos y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla (1990-1995). Además, la también presidenta de Vox en la provincia, ha recibido formación en Gestión Estratégica de Servicios en el Instituto San Telmo de Sevilla y se especializó en comunicación y gabinetes de crisis.

Católica y declarada antiabortista, Paula Badanelli pasó su infancia y juventud en Jerez, en el seno de una familia acomodada. Su padre, un médico jerezano, se casó con una vasca y tuvieron cuatro hijos (tres mujeres y un hombre). Badanelli vivió en la localidad gaditana hasta que se fue a Sevilla a estudiar la carrera. Concluidos sus estudios, en 1996, comenzó su carrera periodística como redactora en la cadena Cope en Cádiz y más tarde en las redacciones que tiene este medio en las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva, hasta el año 1999.

Paula Badanelli, en el centro, candidata de Vox por Córdoba al Parlamento andaluz. / CÓRDOBA

Trabajadora del sector privado

Badanelli ha trabajado también en empresas privadas como CEO en el ámbito del marketing y ha sido directora de comunicación antes de iniciarse en las lides políticas. De este modo, fue redactora y gerente del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba, entre los años 2012 y 2015; directora del área de comunicación, marketing y comercial y miembro del consejo de dirección de Sanyres (la actual Orphea) entre los años 2005 y 2012. Además, ha sido trabajadora autónoma y prestado servicios profesionales de marketing y comunicación a diferentes empresas.

En política, primero con el PP

Entre los años 1999 y 2023 trabajó en el grupo municipal del Partido Popular, partido al que estuvo estrechamente vinculada, y fue asesora de prensa durante el mandato del alcalde popular José Antonio Nieto (2011-2015). Ha formado parte del Consejo Social de la Universidad de Córdoba a propuesta del Parlamento de Andalucía y presidió la Comisión de Comunicación del mismo (2017-2020).

Concluida esa primera etapa en Capitulares, fue directora-gerente del periódico La Voz de Córdoba, para dar el salto a la política institucional como concejal con dedicación exclusiva y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba en el año 2019. A pesar de haber sido el rostro del partido de Abascal durante cuatro años, en las municipales del 2023 no encabezó la candidatura del partido, ya que lo hizo Yolanda Almagro, que terminó abandonando la política a los pocos meses. Tras su marcha, Badanelli recuperó la portavocía del grupo.

En diciembre del 2023, la formación premió su lealtad convirtiéndola en presidenta del comité ejecutivo provincial en sustitución de Rafael Saco, que había hecho las labores de presidente de manera provisional tras la marcha del también diputado andaluz por Córdoba Alejandro Hernández.

Ahora, Badanelli cumple un sueño al encabezar la candidatura de Vox al Parlamento andaluz por la provincia cordobesa, lo que la obligará a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de la capital, aunque no sabe si también dejará o no su acta de concejal.

Juan José Coca López, número 2 de Vox

El número 2 de la plancha de Vox al 17M es Juan José Coca López (48 años), casado, con dos hijas y farmacéutico de profesión. Es doctor en Farmacia con mención Cum Laude y tiene formación en nutrición, ortopedia, calidad alimentaria y comunicación. Además, Juan José es hermano del concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, y se define en sus redes sociales como un «agitador cultural».

Paula Badanelli y Juan José Coca, en la pegada de carteles. / CÓRDOBA

Es farmacéutico titular y propietario de una farmacia en el barrio de la Fuensanta. Además, es administrador de empresas del sector agroalimentario y de consultoría. Por otro lado, Coca es reservista, teniente farmacéutico del cuerpo de sanidad militar, y cuenta con amplia experiencia en relaciones institucionales y gestión empresarial.

María Paz López, número 3

En el puesto número 3 de la candidatura de Vox al Parlamento andaluz se sitúa María Paz López González (58 años), casada, con dos hijos y licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. López tiene formación en práctica jurídica y accedió al cuerpo superior de la Junta de Andalucía mediante oposición.

Cuenta con una trayectoria profesional centrada en la gestión pública y el sector agrario. Ha trabajado como funcionaria interina en la Delegación de Medio Ambiente, desarrollando funciones administrativas. Además, desde 2003 es empresaria en el ámbito agrícola, liderando su propia actividad. Su perfil combina experiencia jurídica, gestión institucional y conocimiento directo del sector primario. Destaca por su continuidad profesional y vinculación con el entorno rural y empresarial.

Javier Bazán y Paula Badanelli, en el Bulevar del Gran Capitán. / CÓRDOBA

Javier Bazán, número 4 de Vox

En la cuarta plaza, Vox sitúa a Javier Bazán Benítez (37 años), casado, tiene dos hijos y es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad de Córdoba, además de máster en Comunicación Corporativa e Institucional por la Universidad Carlos III de Madrid. Es abogado de profesión con experiencia en despachos internacionales como Uría Menéndez. Además, ha sido viceconsejero de Atención a las Víctimas y Acceso a la Justicia en la Generalitat Valenciana, y en la actualidad es coordinador del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía. En Córdoba, está vinculado al movimiento cofrade. Fue pregonero de la Juventud de la Semana Santa cordobesa en el año 2009 y forma parte en la actualidad del cabildo de oficiales de una hermandad Cordobesa.

La candidatura completa de Vox en Córdoba

Paula de los Ángeles Badanelli Berriozábal Juan José Coca López María Paz López González Javier Carlos Bazán Benítez Eva María González Almeda Juan Carlos Jiménez Gañán Ana María Rodríguez Pérez Diego Sánchez Serrano Asunción Pacheco Miralles Amaro López Cano Antonia López Urbano Francisca Paula Jiménez Hurtado

Suplentes