El Ayuntamiento de Córdoba defiende la cesión de parte de Caballerizas: "Hace muchos años que no se construye un museo nuevo"

El Ayuntamiento de Córdoba ha defendido la futura cesión que se quiere hacer de una parte del edificio de Caballerizas Reales a la fundación privada que gestiona el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona. Un grupo formado por más de 250 artistas y creadores ha criticado dicha cesión denunciando que se produzca "sin que medie un proceso de concurrencia pública ni se hayan hecho públicos informes o estudios que justifiquen una decisión de tal alcance".

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que la cesión no deja de ser una "gran noticia" pues en la práctica supondrá recuperar un espacio en desuso -la planta alta de Caballerizas, sobre las cuadras- para abrir "un nuevo museo en la ciudad". Según Torrico, lo que tienen en mente el Ayuntamiento y la fundación catalana "no es simplemente una sala de exposiciones, sino un museo que traerá a artistas y obras de primer nivel nacional e internacional, con la consiguiente atracción de turismo". En palabras del portavoz municipal, "hace muchos años que no se construye un nuevo museo en Córdoba", que es, en definitiva, lo que buscan con este proyecto.

El portavoz del gobierno municipal de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, durante un pleno del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Miguel Ángel Torrico pide "superar anhelos del pasado"

Torrico ha pedido "superar anhelos del pasado", recordando cómo Córdoba se quedó en 2013 sin poder acoger la colección privada de arte contemporáneo Circa XX, de Pilar Citoler tras cinco años de negociaciones que nunca llegaron a buen puerto. A juicio del popular, Córdoba cuenta con una red de espacios expositivos suficiente, y ha nombrado la Sala Vimcorsa, el futuro convento Regina, el C3A, el Teatro Cómico o la Fundación Botí -no todos dependiente del Ayuntamiento-.

En referencia a la citada queja del numeroso grupo de creadores y artistas, Torrico ha insistido en que "nace más desde el desconocimiento de no haber podido tener la información hasta que no se han ido cumpliendo los pasos legales, administrativos y jurídicos necesarios". En este sentido, ha defendido que todo el proceso ha sido y está siendo legal y que cuenta "con todos los informes jurídicos y administrativos que aseguran un proceso completamente transparente".