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Tribunales

La Audiencia Provincial de Córdoba confirma la entrada en prisión del fotógrafo condenado a 14 años por abusos a su hijastra

La decisión se produce tras el recurso de la defensa del condenado, que pedía que no ingresara en la cárcel

Edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Edificio de la Ciudad de la Justicia de Córdoba. / A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Audiencia Provincial de Córdoba ha desestimado el recurso de la defensa del fotógrafo que entró en prisión provisional tras ser condenado a 14 años por abusar de su hijastra menor de edad y compartir material pedófilo.

El hombre entró en prisión comunicada y sin fianza el pasado 7 de abril tras la decisión de la Audiencia previa petición de la Fiscalía y la víctima. Ante esta situación, la defensa del condenado recurrió la decisión, mientras que la abogada de la acusación particular, María del Carmen Garrido, la calificó de medida "proporcionada" que "se justifica por el riesgo de fuga y reiteración delictiva".

Abusos a una niña desde los 6 hasta los 12 años

Como ya publicó Diario CÓRDOBA, el tribunal ha considerado probado que sometió a la niña a prácticas sexuales desde los 6 hasta los 12 años de edad, le mostró vídeos de parafilia, grabó sus delitos y además compartió material pedófilo por internet. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó inicialmente más de 24 años de prisión.

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Tras el pronunciamiento de la sección tercera de la Audiencia, tanto el Ministerio Público como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclamaron que el procesado entrara en prisión, comunicada y sin fianza, de forma provisional. De manera subsidiaria, la acusación particular solicitó la imposición de otras medidas como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

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