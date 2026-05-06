Más de 250 artistas cuestionan la cesión de las Caballerizas en Córdoba a una fundación privada sin concurso público

Más de 250 artistas y creadores han cuestionado la cesión anunciada por el Ayuntamiento de Córdoba de una sala de Caballerizas Reales para que sea gestionada por el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona, centrado exclusivamente en el arte figurativo español del siglo XXI.

En un escrito, los firmantes aseguran que contemplan "con profunda preocupación el anuncio del Ayuntamiento de la firma de un protocolo que permitirá que las futuras salas de exposición de las Caballerizas Reales sean gestionadas por una fundación privada" en un "proyecto de carácter comercial".

Sala de Caballerizas que el Ayuntamiento quiere ceder al Museo de Arte Moderno de Barcelona. / MANUEL MURILLO

Juan Cuenca, Frances Torres o Jacinto Lara, entre los firmantes

Firmantes como el artista Juan Cuenca, fundador de Equipo 57; el artista visual Francesc Torres, Premio Velázquez 2024; los pintores Jacinto Lara o Miguel Gómez Losada o el catedrático de Bellas Artes José Ramón Alcalá cuestionan esta iniciativa municipal que fue anunciada el pasado lunes por el Ayuntamiento cordobés tras aprobar la junta de gobierno local el protocolo para la firma del acuerdo.

El documento hace referencia a que el Ayuntamiento de Córdoba solo dispone en la actualidad de dos espacios expositivos: la sala Vimcorsa, dependiente de la empresa municipal de vivienda, y la Casa Góngora, integrada por varias salas de reducido tamaño "que no reúnen las condiciones museísticas básicas".

Exposición sobre Egipto en la Sala Vimcorsa. / A. J. GONZÁLEZ

Una ciudad con una "carencia cultural anómala e impropia"

Por ello, "esta carencia cultural, anómala e impropia, pone de manifiesto una dotación claramente insuficiente para una ciudad como Córdoba, situación ésta que, en parte, vendría a subsanar la proyectada adecuación de las salas de Caballerizas Reales". Los que suscriben el documento se preguntan por qué el Ayuntamiento "opta por comprometer, por hipotecar su política cultural en el ámbito de las artes plásticas, cediendo la gestión de una infraestructura tan necesaria a una entidad concreta, sin que medie un proceso de concurrencia pública ni se hayan hecho públicos informes o estudios que justifiquen una decisión de tal alcance".

A su juicio, la implantación de este modelo "de carácter privado, restrictivo y eminentemente orientado al turismo" podría impedir que "en unas salas rehabilitadas con fondos públicos encuentren espacio artistas cordobeses de reconocida trayectoria por el mero hecho de estar vinculados con lenguajes no figurativos".

Sala de Caballerizas que se cederá al Museo de Arte Moderno de Barcelona. / MANUEL MURILLO

De esta manera, creadores referentes en la ciudad como Equipo 57, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; Antonio Povedano, participante en la Bienal de Venecia; Pepe Espaliú, Hisae Yanase o Rita Rutkowski "verían excluida la posibilidad de exponer sus obras en Caballerizas Reales por no ajustarse al canon artístico dictado desde instancias municipales".

Por ello, los artistas, comisarios, críticos, investigadores, gestores y coleccionistas que suscriben esta carta abierta instan al Ayuntamiento de Córdoba "a actuar con rigor y transparencia, apostando por un modelo inclusivo que permita dotar a la ciudad de un espacio expositivo municipal propio, abierto a la diversidad de prácticas y discursos del arte contemporáneo".

Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, la opinión del Ayuntamiento de Córdoba sobre este escrito.