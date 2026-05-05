Cada patio tiene su esencia y cada cuidador su secreto para que las flores lleguen intactas y luzcan radiantes durante la fiesta. Cinco recintos acumulan el mayor número de premios a lo largo de la historia del concurso. Esas son las curiosidades y detalles del olimpo de los patios cordobeses. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha publicado el listado con siete UTEs formadas por las principales constructoras de España, entre las que hay mucha presencia cordobesa, que optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba. El contrato al que aspiran roza los 395 millones de euros. Por último, el Centra ha publicado hoy una nueva encuesta de las elecciones andaluzas del 17M. El barómetro del CIS andaluz advierte de que los populares podrían perder un diputado en Córdoba que podría pasar a manos de Santiago Abascal, poniendo en riesgo la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

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