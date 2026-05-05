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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las curiosidades de los patios cordobeses más premiados en el certamen; las empresas que aspiran a construir la BLET y los resultados del nuevo barómetro del Centra abren la actualidad vespertina

Los Patios de Córdoba más premiados en el concurso

Los Patios de Córdoba más premiados en el concurso / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Cada patio tiene su esencia y cada cuidador su secreto para que las flores lleguen intactas y luzcan radiantes durante la fiesta. Cinco recintos acumulan el mayor número de premios a lo largo de la historia del concurso. Esas son las curiosidades y detalles del olimpo de los patios cordobeses. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ha publicado el listado con siete UTEs formadas por las principales constructoras de España, entre las que hay mucha presencia cordobesa, que optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba. El contrato al que aspiran roza los 395 millones de euros. Por último, el Centra ha publicado hoy una nueva encuesta de las elecciones andaluzas del 17M. El barómetro del CIS andaluz advierte de que los populares podrían perder un diputado en Córdoba que podría pasar a manos de Santiago Abascal, poniendo en riesgo la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Además, destacamos estas otras noticias:

Fiesta de los Patios

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

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