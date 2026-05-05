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La actualidad del martes 5 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las vacantes más relevantes en el SEPE, concentradas a la informática, el deporte y los servicios; el debate electoral para las autonómicas andaluzas y las visitas durante la primera jornada de Patios abren la persiana del quiosco digital

Colas en los Patios de Córdoba en la jornada de apertura de los recintos.

Colas en los Patios de Córdoba en la jornada de apertura de los recintos. / Manuel Murillo

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

El empleo en Córdoba se mueve entre lo de siempre y lo que viene. Mientras la agricultura y la hostelería siguen tirando de la contratación, el SEPE apunta a un cambio de fondo, ya que crecen las actividades ligadas a la informática, el deporte y los servicios, y hay puestos que ya hoy cuesta encontrar. Te contamos cuáles son los empleos con más vacantes en Córdoba, según el SEPE. En otro orden de cosas, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía se batieron ayer el cobre en el primer debate de la campaña electoral para las elecciones del 17M. Los cabeza de lista de los cinco partidos pidieron el voto con objetivos claros y argumentos contrapuestos con el foco en la gestión de la Junta y el Gobierno central hasta llegar a la tensión. Y en tercera instancia, los Patios de Córdoba abrieron sus puertas ayer en una jornada radiante y primaveral. Cordobeses y visitantes esperaban la fiesta y, en total, fueron más de 57.000 las visitas que se registraron en los recintos, una cifra superior al año pasado y que inicia una de las fiestas más destacadas del calendario cordobés.

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