Transformar aceite usado en jabón solidario: Madre Coraje propone en Córdoba "un gesto cotidiano con un enorme impacto"

La Fundación Madre Coraje ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, el reto escolar ‘De tu sartén al mundo’, una campaña que movilizará a 15.000 estudiantes de 23 centros educativos de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. En el caso de Córdoba, participan en esta iniciativa el Colegio Séneca y el Colegio Ferroviario.

El objetivo es claro: recoger el mayor número posible de kilos de aceite de cocina usado para transformarlo en jabón solidario destinado a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique. La meta marcada este año es alcanzar 6.000 kilos de aceite, con los que se podrán fabricar 10.000 kilos de jabón. Además, el aceite sobrante se destinará a generar fondos para proyectos sociales, humanitarios y educativos que Madre Coraje desarrolla dentro y fuera de España.

Día Mundial del Reciclaje

Entre el 5 de mayo y el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) y el Día del Medio Ambiente (5 de junio), "alumnado, profesorado, personal de los centros y familias podrán llevar su aceite usado en botellas de plástico bien cerradas al punto de recogida habilitado en cada colegio o instituto participante", explica la Fundación Madre Coraje en una nota de prensa.

Se trata de "un gesto cotidiano con un enorme impacto". Reciclar aceite "evita la contaminación del agua y protege el medio ambiente. Al mismo tiempo, permite fabricar jabón que mejora la higiene y la salud de miles de personas en situación de vulnerabilidad".

Cartel con la iniciativa. / CÓRDOBA

Un sencillo gesto que puede cambiar vidas

“Queremos que el alumnado andaluz descubra que algo tan sencillo como guardar el aceite usado puede cambiar vidas. Transformamos residuos en oportunidades, y esa cadena de solidaridad empieza en casa, pasa por las aulas y llega hasta Perú y Mozambique. Cada gota cuenta”, destaca Jesús Mula, responsable de Promoción de Madre Coraje.

Fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad

El reto busca fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad desde las aulas, implicando a toda la comunidad educativa en una acción real y transformadora. Todos los centros participantes recibirán reconocimientos por su implicación, entre ellos: Vales de 1 euro por cada litro de aceite recogido para canjear en tiendas solidarias de Madre Coraje, sellos de Solidaridad Ambiental para el centro educativo, visibilidad en redes sociales y medios de comunicación, kits recicladores para seguir promoviendo el reciclaje, juegos colaborativos y entradas a parques temáticos como Lobo Park, Aventura Amazonia y Entre Ramas (según disponibilidad).

Centros participantes:

Córdoba

Colegio Séneca

Colegio Ferroviario

Sevilla

IES Chaves Nogales

IES El Carmen

IES Politécnico

IES Miguel Servet

CEIP Príncipe Felipe

CEIP Mariana de Pineda

Málaga

Colegio La Asunción

IES Capellanía (Alhaurín de la Torre)

Colegio La Salle Virlecha (Antequera)

Cádiz

Colegio Argantonio

CEIP La Inmaculada

Puerto Real

Colegio Arquitecto Leoz

Jerez

Colegio Nuestra Señora del Pilar

El Altillo School

C.C. Jesús María - El Cuco

Granada

IES Al-fakar (Alfacar)

IES Los Neveros (Huétor Vega)

IES Padre Manjón

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Huelva