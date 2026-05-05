Social
Transformar aceite usado en jabón solidario: Madre Coraje propone en Córdoba "un gesto cotidiano con un enorme impacto"
Un total de 23 centros educativos, entre los que se encuentran el Colegio Séneca y el Colegio Ferroviario de la capital, participan en el reto 'De tu sartén al mundo'
La Fundación Madre Coraje ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, el reto escolar ‘De tu sartén al mundo’, una campaña que movilizará a 15.000 estudiantes de 23 centros educativos de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba. En el caso de Córdoba, participan en esta iniciativa el Colegio Séneca y el Colegio Ferroviario.
El objetivo es claro: recoger el mayor número posible de kilos de aceite de cocina usado para transformarlo en jabón solidario destinado a comunidades empobrecidas de Perú y Mozambique. La meta marcada este año es alcanzar 6.000 kilos de aceite, con los que se podrán fabricar 10.000 kilos de jabón. Además, el aceite sobrante se destinará a generar fondos para proyectos sociales, humanitarios y educativos que Madre Coraje desarrolla dentro y fuera de España.
Día Mundial del Reciclaje
Entre el 5 de mayo y el 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) y el Día del Medio Ambiente (5 de junio), "alumnado, profesorado, personal de los centros y familias podrán llevar su aceite usado en botellas de plástico bien cerradas al punto de recogida habilitado en cada colegio o instituto participante", explica la Fundación Madre Coraje en una nota de prensa.
Se trata de "un gesto cotidiano con un enorme impacto". Reciclar aceite "evita la contaminación del agua y protege el medio ambiente. Al mismo tiempo, permite fabricar jabón que mejora la higiene y la salud de miles de personas en situación de vulnerabilidad".
Un sencillo gesto que puede cambiar vidas
“Queremos que el alumnado andaluz descubra que algo tan sencillo como guardar el aceite usado puede cambiar vidas. Transformamos residuos en oportunidades, y esa cadena de solidaridad empieza en casa, pasa por las aulas y llega hasta Perú y Mozambique. Cada gota cuenta”, destaca Jesús Mula, responsable de Promoción de Madre Coraje.
Fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad
El reto busca fomentar la responsabilidad ambiental y la solidaridad desde las aulas, implicando a toda la comunidad educativa en una acción real y transformadora. Todos los centros participantes recibirán reconocimientos por su implicación, entre ellos: Vales de 1 euro por cada litro de aceite recogido para canjear en tiendas solidarias de Madre Coraje, sellos de Solidaridad Ambiental para el centro educativo, visibilidad en redes sociales y medios de comunicación, kits recicladores para seguir promoviendo el reciclaje, juegos colaborativos y entradas a parques temáticos como Lobo Park, Aventura Amazonia y Entre Ramas (según disponibilidad).
Centros participantes:
Córdoba
- Colegio Séneca
- Colegio Ferroviario
Sevilla
- IES Chaves Nogales
- IES El Carmen
- IES Politécnico
- IES Miguel Servet
- CEIP Príncipe Felipe
- CEIP Mariana de Pineda
Málaga
- Colegio La Asunción
- IES Capellanía (Alhaurín de la Torre)
- Colegio La Salle Virlecha (Antequera)
Cádiz
- Colegio Argantonio
- CEIP La Inmaculada
Puerto Real
- Colegio Arquitecto Leoz
Jerez
- Colegio Nuestra Señora del Pilar
- El Altillo School
- C.C. Jesús María - El Cuco
Granada
- IES Al-fakar (Alfacar)
- IES Los Neveros (Huétor Vega)
- IES Padre Manjón
Huelva
- CEIP José Oliva (Huelva Capital)
- CEIP Diaz Hachero (Cartaya)
- CEIP Santo Cristo del Mar (Punta Umbría)
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores