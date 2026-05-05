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El sueño cumplido de Juan y Medio antes de visitar El Hormiguero este miércoles: entrevistar a 'El Cordobés'

El presentador asistirá este miércoles al programa de Pablo Motos para repasar su trayectoria y comentar su participación en uno de los realities de moda

Juan y Medio y Pablo Motos.

Juan y Medio y Pablo Motos. / Córdoba

Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Juan y Medio, una de las caras más queridas de la televisión andaluza, pasará este miércoles, 6 de mayo, por el plató de El Hormiguero. El presentador se verá con su homólogo en el programa de Antena 3, Pablo Motos, para repasar su trayectoria televisiva y hablar sobre su participación en uno de los realities de moda. Recientemente, Juan y Medio cumplió además un sueño: entrevistar a Manuel Benitez 'El Cordobés'.

El cara a cara con el quinto califa del toreo era uno de los mayores anhelos profesionales del presentador y tuvo lugar el pasado 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía. La entrevista fue emitida en Canal Sur. Manuel Benítez compareció ante las cámaras en un estado que tranquilizó a todos sus seguidores. Tras haber superado dos intervenciones quirúrgicas y un periodo de salud delicado, el torero mostró esa vitalidad que siempre le ha caracterizado. "Ya me encuentro mejor", afirmó, dejando claro que sus 90 años no han conseguido apagar la llama de quien se forjó a sí mismo desde la nada.

De la pobreza extrema a los ruedos

La conversación con Juan y Medio se adentró en los pliegues más íntimos de una biografía marcada por la dureza. Manuel Benítez fue huérfano de padre y madre desde muy joven y creció junto a cuatro hermanos en condiciones de pobreza. Nunca pisó un colegio, pero ese vacío no fue un obstáculo para convertirse en un ídolo que recorrió el mundo.

Antes de que los focos lo alumbraran, El Cordobés guardaba cochinos a cambio de un plato de comida. Las noches de luna llena se convertían en sus primeras clases de tauromaquia. "Ha sido una lucha también muy dura", reconoció ante Juan y Medio. La determinación lo llevó a Madrid, donde limpió vigas de cemento y trabajó de albañil. En sus primeros pasos en el mundo del toro contó con el apoyo de Rafael 'El Pipo', aunque el camino estuvo sembrado de obstáculos. Pero nada doblegó su voluntad. "Yo he pasado mucho, y mi familia también", confesó.

Manuel Benítez 'El Cordobés', en la entrevista con Diario CÓRDOBA'.

Manuel Benítez 'El Cordobés', en una entrevista con Diario CÓRDOBA. / A. J. GONZÁLEZ

"O te vistes de luto o te compro una casa". Así se dirigió Manuel Benítez a su hermana Angelita. Esas palabras resumen la mentalidad de un hombre que nunca contempló la derrota como opción. "No hay más caminos", pensaba entonces. Con el hombro lesionado llegó a torear cien corridas seguidas para que ningún rival le arrebatara el sitio que tanto le había costado conquistar. Al principio "no tenía ni idea de torear", pero fue aprendiendo con la misma tenacidad que empleó en sobrevivir, hasta convertirse en una de las personalidades más influyentes de su tiempo.

Juan y Medio en El Hormiguero

Este miércoles, 6 de abril, Juan y Medio cruza las puertas de El Hormiguero para sentarse junto a Pablo Motos. Será una ocasión para repasar su dilatada trayectoria al frente de La tarde, aquí y ahora, el programa de Canal Sur que lo ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión andaluza.

Pero también para hablar de su participación en Mask Singer: Adivina quién canta, el exitoso reality de Antena 3.

El restaurante que conquista a Juan y Medio en Córdoba

En relación con Córdoba, cuando Juan y Medio visita la provincia, no solo se lleva recuerdos, también se lleva el sabor. El popular presentador se ha dejado ver degustando la gastronomía cordobesa, y hay un restaurante que ha ocupado un lugar especial en su agenda en los últimos años: El Churrasco, ubicado en plena Judería.

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Las redes sociales del propio establecimiento recogían hace unos años la presencia del presentador entre sus mesas, para deleitarse con la cocina tradicional andaluza que, en este lugar, ha sabido mantener la esencia.

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