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Defensa

Siete UTEs formadas por las principales empresas de la construcción de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba

Entre las empresas que aspiran a hacerse con el contrato principal de Defensa, que roza los 395 millones de euros, hay mucha presencia cordobesa

Recreación realizada por Defensa de cómo será la futura Base Logística del Ejército, que se ubicará en Córdoba.

Recreación realizada por Defensa de cómo será la futura Base Logística del Ejército, que se ubicará en Córdoba. / CÓRDOBA

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El proyecto para levantar la Base Logística del Ejército Tierra (BLET) en Córdoba capital sigue adelante. El Ministerio de Defensa ha publicado este martes el listado de empresas que optan a hacerse con alguno de los lotes del macrocontrato que servirá para construir los primeros edificios de la BLET, y que salió a licitación por un presupuesto base de casi 395 millones de euros (con impuestos). En total, siete uniones temporales de empresas (UTE) optan o bien a los dos lotes en los que se divide el contrato o a uno de ellos. Esas UTEs están formadas, además, por las pricipales empresas de construcción de todo el país, y también hay mucha presencia cordobesa.

Las empresas que optan a construir la Base Logística del Ejército

El lote 1, que asciende a 319.958.868,52 euros, tiene que ver con la parte de los edificios y las infraestructuras que tendrán una función logística y de mantenimiento de sistemas de armas; mientras que el 2, que llega a los 74.891.388,48 euros, se centrará en los edificios con función administrativa y de servicios.

Terrenos donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra, en La Rinconada

Terrenos donde se levantará la Base Logística del Ejército de Tierra, en La Rinconada. / MANUEL MURILLO

Partiendo de esta base, las empresas que aspiran a hacerse con este contrato son las siguientes: la UTE formada por Dragados, Heliopol y Magtel (que aspiran a ambos lotes); la unión de Extraco, Seranco y Vivendio (lote 2); la UTE formada por FCC Construcción, Acsa Obras e Infraestructuras y Sepisur XXI (ambos lotes); la unión de Ferrovial y Vías y Construcciones (ambos lotes); la unión de Obrascon Huarte, Construcciones Sánchez Domínguez Sando e Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos (ambos lotes); la UTE formada por Técnicas de Desalinización de Agua (Tedagua) y Cobra Instalaciones y Servicios (lote 2) y la UTE formada por Acciona y Jícar (lote 2).

El contrato para la asistencia técnica de las obras de la BLET también sigue su proceso

También hoy, el Ministerio de Defensa ha publicado el listado de empresas que optan a hacerse con el contrato que servirá para dar el servicio de asistencia técnica a las propias obras, este cifrado en casi nueve millones de euros. También se divide en tres lotes: la dirección de las obras de construcción relacionadas con la logística (lote 1, 4.779.500 euros), la dirección de las obras de construcción de los edificios de servicios y mantenimiento (lote 2, de 1,7 millones) y la gestión integrada de la construcción, es decir, el hacer que se cumplan en las obras los objetivos de alcance del proyecto (lote 3, de 2,5 millones).

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Una vista de los primeros trabajos en La Rinconada para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra General Varela.

Imagen de archivo de un cartel con información de la BLET en los terrenos de La Rinconada. / MANUEL MURILLO

En este caso, son ocho las empresas o uniones de empresas que optan al contrato y son las siguientes: Aecom Spain DCS (lote 3); Ayesa Ingeniería y Arquitectura (lote 3); CBRE Project Management (lote 3); IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia (lotes 1 y 2); Investigación y Control de Calidad, Areall Base de Proyectos y Artelia Spain (lote 3); Prointec (lote 2); Ghenova y GIS Blet (lote 1) y Typsa, Cemosa y Svam (que optan a los tres lotes). Dos empresas más presentaron ofertas pero han quedado fuera del proceso.

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