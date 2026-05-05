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Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba que Defensa está a punto de adjudicar

El Ministerio de Defensa ya ha recibido las ofertas para la construcción de la primera fase de la Base Logística del Ejército de Tierra, valorada en 395 millones de euros

Así será la Base Logística del Ejército

Así será la Base Logística del Ejército

Córdoba

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ministerio de Defensa ya tiene un listado de las empresas que optan a hacerse con el contrato para levantar los primeros edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en La Rinconada, en Córdoba capital. Todavía queda algo de tiempo para que el contrato se adjudique de forma definitiva, debido, principalmente, a la magnitud del mismo. Hay que tener en cuenta que el contrato salió a licitación por 395 millones de euros dividido en dos lotes y que tiene aparejado otro más, de casi 9 millones, para la dirección técnica de las obras (también fraccionado).

La magnitud del contrato puede verse en el propio acta de la reunión de la apertura de sobres con las ofertas de las empresas presentadas. En ese acta se recogen frases como "debido a la gran cantidad de documentación a revisar, no se finaliza" la sesión. El contrato salió a licitación a principios de diciembre del año pasado y ha estado operativo para recibir ofertas hasta mediados de marzo (plazo que se amplió porque cuando se había programado la visita a La Rinconada fue un par de días después del trágico accidente ferroviario de Adamuz).

Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército

Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército

Los plazos de construcción de la BLET

En cualquier caso, el proceso sigue adelante y el objetivo de Defensa es poder comenzar las obras de construcción este mismo año. El plazo de ejecución de las obras es de tres años. El objetivo del ministerio era que la BLET empezara a estar operativa para finales de 2028 y al 100% de rendimiento en 2029.

Así serán los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba

En cuanto a los edificios con los que contará la Base Logística, serán más de una treintena donde el Ejército tendrá un auténtico centro logístico y tecnológico. En la primera fase, que es la que está ahora en proceso de adjudicación, se harán los edificios que se consideran principales y para más adelantes se dejan otros que no se precisan para arrancar, como un museo que quiere que hacer Defensa dentro de la Base.

Distribución de los espacios en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Distribución de los espacios en la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

El campus militar contará con una pista de pruebas, un enorme almacén principal, talleres e incluso una ITV. Dentro de las construcciones, el edificio de mando será el punto neurálgico de la BLET, contará con dos plantas (será el único que dos plantas aparte de los alojamientos) y delante tendrá el patio de armas presidido por la bandera de España.

También tendrá, lógicamente, un comedor, que será, además, uno de los edificios más representativos del proyecto por su estética actual y moderna y una iluminación cenital.

Edificio de mando de la BLET.

Edificio de mando de la BLET. / CÓRDOBA

Eficiencia energética, talleres y almacén de la BLET

Todo el complejo se caracterizará por su eficiencia energética y sostenibilidad certificada. Habrá paneles fotovoltaicos sobre varios de los edificios y la Base tendrás su propia central térmica y de geotermia. También tendrá un almacenamiento de agua pluvial, dos zonas de gestión de residuos.

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Uno de los edificios de más entidad serán los talleres, que ocuparán tanto espacio como dos campos de fútbol. El almacén principal tendrá oficinas tanto abiertas como cerradas y será una de las zonas de innovación logística del complejo.

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