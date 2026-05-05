¿Quieres hacer un máster en el próximo curso 2026-27 en Andalucía? Estos son los plazos, los requisitos y el calendario de matriculación

Los estudiantes que deseen iniciar estudios de máster en las universidades públicas andaluzas durante el curso 2026/2027 podrán presentar su solicitud a partir del próximo 17 de junio, dentro de la fase 2 o general del procedimiento de admisión, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 26 de junio.

Así se recoge en la resolución de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, que publica el acuerdo adoptado por la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) y que regula el proceso de acceso a estas enseñanzas de posgrado.

Dos adjudicaciones y cuatro listas de resultas

La primera adjudicación de plazas de esta fase general se realizará el 22 de julio, estableciéndose un plazo para formalizar la matrícula, la confirmación o la reserva de plaza entre el 23 y el 27 de julio.

La segunda adjudicación tendrá lugar el 14 de septiembre, y el periodo de matriculación correspondiente se desarrollará entre los días 15 y 17 de septiembre.

Estudiantes, durante una clase impartida en un aula del campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

Tras estas dos adjudicaciones se publicarán hasta cuatro listas de resultas, mecanismo mediante el cual se asignan las vacantes que queden disponibles una vez concluido el proceso ordinario. La primera de estas listas se publicará el 29 de septiembre y la cuarta y última el 28 de octubre.

Tres fases de acceso

La asignación de plazas para los estudios de máster se articula en tres fases diferenciadas.

La fase 1, destinada a estudiantes extranjeros, ya concluyó en el mes de abril. La fase 2, considerada ordinaria y en la que se concentra el grueso de las plazas, comenzará el 17 de junio con la apertura del plazo de solicitudes. Por su parte, la fase 3 o extraordinaria se desarrollará entre el 8 y el 15 de septiembre.

En esta última podrán participar, además de quienes cumplan los requisitos generales de acceso, los estudiantes que estén cursando un grado en una universidad española y a los que solo les reste para finalizar sus estudios la acreditación de una competencia lingüística en idioma extranjero, el trabajo fin de grado (TFG) y hasta nueve créditos.

También podrán optar quienes estén matriculados en un grado vinculado a un Programa Académico de Recorrido Sucesivo (PARS), es decir, aquellos itinerarios que permiten cursar de forma consecutiva un grado y un máster de la rama de ingeniería y arquitectura.

En esta fase extraordinaria, la primera adjudicación se realizará el 29 de septiembre y la segunda el 9 de octubre.

Requisitos de acceso

Con carácter general, podrán solicitar plaza las personas que estén en posesión de un título de grado, así como quienes ya dispongan de otro máster universitario o de títulos como arquitecto, ingeniero, licenciado, arquitecto técnico, diplomado, ingeniero técnico o maestro.

También podrán acceder quienes cuenten con un título equivalente al grado o al máster expedido por una universidad o institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que ese título permita acceder a estudios de máster en su país de origen.

Asimismo, podrán solicitar admisión las personas con titulaciones procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que sean equivalentes al grado, sin necesidad de homologación previa, aunque sí será necesaria una comprobación por parte de la universidad sobre el nivel de formación acreditado.

Una única solicitud para todas las universidades públicas andaluzas

Para participar en el proceso será necesario cumplimentar y presentar la solicitud de preinscripción a través del portal electrónico habilitado por la Junta de Andalucía.

Cada aspirante deberá presentar una sola solicitud, válida para todas las universidades públicas andaluzas, en la que podrá incluir por orden de preferencia un máximo de seis másteres.

Los másteres que habiliten para una misma profesión regulada computarán como una única opción, con independencia de las universidades o especialidades elegidas. Del mismo modo, los másteres interuniversitarios solicitados en más de una sede también se contabilizarán como un único estudio.

Orden vinculante y seguimiento del proceso

Tanto los másteres elegidos como el orden en que se soliciten serán vinculantes durante todo el proceso de admisión, por lo que se recomienda planificar con antelación la preinscripción, consultando la oferta disponible y los criterios específicos de acceso de cada título.

Cada universidad contará con oficinas de admisión encargadas de ofrecer información complementaria, recoger documentación cuando proceda y gestionar alegaciones o consultas.

La normativa subraya además que cada solicitante deberá interactuar con el sistema en función de la situación en la que se encuentre en cada momento, ya que no hacerlo implicará quedar excluido del procedimiento.

Una vez publicadas las listas de adjudicación, se permitirá reordenar preferencias, insertar nuevas opciones o desistir de algunas peticiones, siempre que esos cambios no supongan la incorporación a una lista de espera en la que el estudiante no figuraba previamente.

Reserva de plazas

En cada máster se reservará un 5 por ciento de las plazas ofertadas para personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Además, se reservará un 3 por ciento para aspirantes que justifiquen su condición de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento.

En caso de que queden plazas vacantes en estos cupos, se incorporarán a la vía general en la fase de preinscripción que corresponda.