El PSOE promete en Córdoba un programa de primera experiencia laboral para jóvenes titulados universitarios y de FP

La candidata por el PSOE de Córdoba a las elecciones andaluzas, Victoria Fernández, ha prometido que si el próximo 17 de mayo ganan los socialistas impulsarán un programa de primera experiencia laboral para facilitar la inserción estable de jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional, un itinerario personalizado de inserción laboral y la transformación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en un servicio moderno. Los socialistas continúan este martes con su agenda después del debate a cinco retransmitido anoche por RTVE.

La número 3 del PSOE por Córdoba se ha reunido este martes, 5 de mayo, con miembros de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia (AJE Córdoba) en la sede socialista de la avenida del Aeropuerto. En esta reunión con Félix Almagro y Esther Capitán, presidentes de AJE Andalucía y AJE Córdoba respectivamente, en la que han participado también los ediles Mamen González, Ángel Ortiz y Joaquín Dobladez, Victoria Fernández ha explicado las propuestas del PSOE en materia de empleo, jóvenes y autónomos, y ha pedido a los cordobeses ir a votar desde la reflexión “y no desde los eslóganes y los bulos” y apoyar a los socialistas para "poder cuidar a los emprendedores, a los que el PP los tiene topados por inanición”.

Líneas del PSOE en materia de primer empleo

Las políticas del PSOE en materia de empleo buscan, según ha explicado la candidata, impulsar el emprendimiento, retener el talento local en el territorio, facilitar el cambio generacional, sobre todo en el sector primario por su fortaleza en la provincia y, la puesta en marcha del programa primer contrato Andalucía talento para facilitar la inserción laboral estable de jóvenes titulados universitarios y de Formación Profesional en el tejido productivo andaluz, en concertación con agentes económicos y sociales.

Reunión de Victoria Fernández con los representantes de AJE en la sede del PSOE. / CÓRDOBA

"Los derechos laborales y sociales pueden ir perfectamente del fortalecimiento de la economía y de la masa empresarial, como ha demostrado el Gobierno de España en los últimos años, donde ha posicionado a la economía española entre las más prósperas y de mayor crecimiento de la zona euro, al tiempo que ha arrojado cifras récord de empleo en nuestro país, con más de 22,5 millones de afiliados y la caía del paro al nivel de 2008”, ha defendido Victoria Fernández.

Transformar el SAE en una agencia moderna

Por otro lado, el PSOE asegura que si gana impulsará un itinerario personalizado de inserción laboral, la transformación del Servicio Andaluz de Empleo en una agencia moderna, proactiva y centrada en las personas; la recuperación de la red de orientadores y en la creación de una ventanilla única digital de empleo. En cuanto al trabajo autónomo, el emprendimiento y la economía social, el programa socialista propone un plan integral con financiación plurianual que simplifique trámites, mejore el acceso a recursos y acompañe todo el ciclo de vida de los proyectos, así como un sistema de apoyo financiero estable, basado en microcréditos, avales públicos y financiación en condiciones favorables que prioricen proyectos con impacto social, territorial o ambiental.

Plan de relevo generacional en el Comercio

Por otro lado, los socialistas plantean un plan andaluz de relevo generacional en el comercio y la pequeña empresa, que facilite la continuidad de negocios viables y evite cierres por jubilación. Además, compromete un apoyo extra a la agricultura y ganadería familiar con una ley elaborada de la mano del sector con el objetivo de facilitar el acceso a incentivos y ayudas públicas; garantizar la rentabilidad de las explotaciones y asegurar la continuidad de este modelo productivo, mayoritario en el campo andaluz.

Por último, la dispersión territorial en la provincia y la lucha contra la despoblación también tiene propuestas en el programa socialista, entre las que Victoria Fernández ha destacado el impulso a una Ley de Derechos y Servicios Rurales que garantice el acceso efectivo a servicios públicos de calidad en todo el territorio, incluido transporte y conectividad digital. A ella se unirá un Fondo de Cohesión Rural contra la Despoblación dirigido exclusivamente a zonas rurales y despobladas, con el objetivo de cerrar brechas económicas; generar oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres, y garantizar la fijación de población.