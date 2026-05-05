El PSOE de Córdoba culpa al alcalde del "ocaso de los cines de verano" y le acusa de ser un "mero espectador"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha culpado al alcalde de la capital, José María Bellido, del "ocaso de los cines de verano en la ciudad", ya que un año más "están a punto de desaparecer", por lo que no comprende que siga "sin mover un dedo para impedirlo y contemplándolo de modo impasible”.

Hurtado ha lamentado que, "año tras año, desde la muerte de Martín Cañuelo en 2023, se repita la incertidumbre" de las proyecciones en los cines de verano. Para el portavoz socialista, "Bellido ha tenido tres años para resolver el problema y garantizar el mantenimiento de esta importante actividad cultural para Córdoba y para su casco histórico"; y, sin embargo, en tres años, su papel ha sido “de mero espectador de un ocaso”.

Antonio Hurtado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Critica que el alcalde se escude en el "interés de particulares"

En este sentido, ha criticado que, "primero, Bellido se escudara en que había interés de particulares en mantener la programación en los cines de verano, aunque desde el Grupo Municipal Socialista manifestáramos entonces nuestras dudas de que pudiese ser una solución viable y propusiéramos la adquisición por parte del Ayuntamiento de los cines propiedad de Esplendor Cinema, que son Fuenseca, Delicias y Olimpia”.

Espectadores disfrutan de una película en el Coliseo San Andrés. / A. J. González

Tras el "fracaso de la iniciativa privada", el PSOE considera que se ha regresado al punto de partida. Es por este motivo que su portavoz Antonio Hurtado ha reclamado al alcalde que active la "única solución que queda", que pasaría porque la propiedad sea asumida por el Ayuntamiento de Córdoba para que, "a través del IMAE y en colaboración con la Filmoteca de Andalucía, se garantice su programación, conservación y mantenimiento".

Coliseo San Andrés, el único que podría emitir este verano

Para Hurtado, a estas alturas del año y con el verano a la vuelta de la esquina, “salvo Coliseo San Andrés, que está pendiente de una colaboración municipal para programar sus proyecciones, el resto de cines de verano no tendrán actividad alguna”. Hurtado ha exigido al alcalde que "se implique en la cuestión y garantice la continuidad de una actividad que califica como de identidad cordobesa, de carácter cultural y social, y fundamental para dar vida al casco histórico".

“Su honorable puesto, ser alcalde de Córdoba, le exige total dedicación y eficacia para resolver los problemas que tiene la ciudad como es el caso de los cines de verano que agonizan, y dejar que otros se dediquen a la campaña electoral de Andalucía”, ha concluido.