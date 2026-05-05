Perfil de Rosa María Rodríguez, número 1 de Por Andalucía en Córdoba: orgullo de clase

Rosa María Rodríguez Ruz (Montilla, 1976), candidata de Por Andalucía en la provincia de Córdoba en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, técnica superior en Orientación Laboral, experta universitaria en mediación de resolución de conflictos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde el año 2020 y promotora de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desde el año 2016.

Aunque está colegiada como abogada en Lucena, en la actualidad no ejerce, ya que está al frente de la portavocía del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla. Es concejala desde el anterior mandato, cuando la coalición le ofreció ir por primera vez en sus listas. Daba así el salto a la política institucional, una mujer sencilla, madre de dos hijos mellizos de 21 años, uno técnico en Emergencias Sanitarias y otro estudiante de Traducción e Interpretación en Málaga, casada con su pareja desde hace 25 años, y que disfruta de placeres sencillos como los paseos por su pueblo.

Presentación de la Candidatura de Por Andalucía al Parlamento andaluz &#xD;Rosa María Rodríguez / AJ González / COR

A nivel profesional, Rosa Rodríguez ha trabajado como asesora jurídica en el Centro Municipal de Información a la Mujer de Montilla y en el de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur, prestando asistencia y asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género. Además, ha sido jurista en el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), atendiendo a víctimas de todo tipo de delitos en las sedes judiciales de los once partidos judiciales de la provincia de Córdoba. Desde el año 2017 ha compatibilizado sus trabajos con la colaboración con Ágora, un gabinete de asesoramiento en género, con sede en Cádiz, impartiendo cursos, conferencias y talleres sobre prevención de las violencias machistas e igualdad en Andalucía, Extremadura, Asturias, Ceuta y Cantabria.

Militante y responsable de IU

Desde el punto de vista orgánico, Rosa María Rodríguez asumió en el año 2022 la secretaría política del núcleo de Montilla del Partido Comunista de Andalucía (PCA), un cargo que años antes había ostentado su padre, un represaliado político del franquismo que estuvo dos años en la cárcel en la década de los 70. Rosa María Rodríguez admira el ejemplo de todos los hombres y mujeres que dieron paso a la democracia en España con su lucha, y recuerda con pasión a su madre, «una heroína» anónima en la que siempre se mira. Además, como mujer comprometida, es responsable de la red feminista provincial de IU desde julio de 2021 y forma parte de la Coordinadora Andaluza de IU desde junio de 2025. Ir ahora en las listas de Por Andalucía es «un honor» que defiende con orgullo de clase.