Los Obispos del Sur llaman en Córdoba a un "voto responsable" en "coherencia con la doctrina social de la Iglesia" en las elecciones andaluzas del 17M

Los Obispos del Sur de España, pertenecientes a las diócesis de Córdoba, Sevilla, Granada, Almería, Asidonia-Jerez, Cádiz y Ceuta, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga, han remitido un comunicado de prensa en el que llaman a un "voto responsable" en las elecciones autonómicas de Andalucía 2026, que se celebran el próximo 17 de mayo. En concreto, los prelados piden a la comunidad cristiana que acuda a los comicios "en coherencia con la doctrina social de la Iglesia". Además, consideran que, "como católicos, no podemos permanecer al margen de la tarea de edificar un mundo más justo y humano".

Este texto ha sido remitido tras una asamblea celebrada en Córdoba este lunes, 4 de mayo, la número 162 de los Obispos del Sur de España. Durante esta reunión, los obispos han abordado también la "situación de los monasterios de vida contemplativa en las diócesis andaluzas", poniendo en el foco los "desafíos de sostenibilidad y relevo generacional que afrontan". Los obispos animan al "pueblo de Dios" a "rezar por las vocaciones a la vida contemplativa" y a "sostener con su generosidad a estas comunidades".

Los obispos animan a "rezar por las vocaciones a la vida contemplativa" ante la "situación de los monasterios", que afrontan un "desafío de relevo generacional"

Por otro lado, varios representantes de Acción Católica General han informado del Encuentro de Laicos de Parroquia que tendrán lugar del 24 al 26 de julio en Málaga, y que se celebrará bajo el lema Compartiendo caminos, acompañando esperanzas. Se trata de un "encuentro abierto a niños, jóvenes y adultos que desean vivir, como Iglesia, un tiempo de reflexión, celebración y compromiso".

Reunión en Córdoba de los Obispos del Sur de España, este lunes. / CÓRDOBA

Convenio de asistencia religiosa en hospitales

Mientras tanto, como responsable en la Asamblea del Sur de la pastoral de la Salud y de Seminarios, Sebastián Chico, obispo de Jaén, ha dado cuenta del "convenio de asistencia religiosa en centros hospitalarios de la Junta de Andalucía, actualmente en tramitación, y del reciente encuentro de rectores y formadores de los seminarios de las diócesis del Sur de España, celebrado el pasado 8 de marzo, en Málaga".

Convenio con la Radiotelevisión Andaluza y de enseñanza religiosa

Asimismo, Francisco Jesús Orozco, como responsable para los medios de comunicación en la asamblea, ha dado cuenta de la "próxima renovación del convenio firmado" con la Radiotelevisión Andaluza (Canal Sur), "al cumplirse los cuatro años del actual acuerdo".

Reunión en Córdoba de los Obispos del Sur de España, este lunes. / CÓRDOBA

Los prelados han "tenido conocimiento", continúa el comunicado oficial, de los "avances en el convenio de enseñanza religiosa escolar que se está negociando entre la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía", y los Obispos andaluces han mostrado su "satisfacción y deseo de su pronta firma".

Viaje del Papa León XIV a España en el mes de junio

Finalmente, los obispos recuerdan el viaje del Papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio. Durante su visita, recorrerá Madrid, Barcelona y San Feliu, así como las diócesis de Canarias y San Cristóbal de la Laguna, pertenecientes estas últimas a la provincia eclesiástica de Sevilla. Los prelados "invitan a rezar por los frutos de este viaje apostólico del Papa y animan a participar en las celebraciones y actos programados con motivo de esta visita".