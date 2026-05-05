Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre

Manuel Benítez El Cordobés ha cumplido esta semana 90 años de edad, y lo ha hecho rodeado del cariño de los suyos. El torero de Palma del Río, una figura legendaria de la tauromaquia española, ha celebrado su aniversario en un ambiente familiar, lejos del ruido de los grandes homenajes y muy cerca de quienes han formado parte de su vida.

La imagen que ha compartido su hijo Julio Benítez en su perfil de Instagram, @jbelcordobes, muestra al diestro sentado y sonriente, abrazado por su hijo en una escena llena de ternura. Con una guirnalda con el mensaje Feliz cumpleaños y un retrato del torero al fondo, padre e hijo aparecen unidos en un abrazo ante una mesa llena confeti, globos y adornos de celebración.

El Cordobés, 90 años de una vida de leyenda

Nacido en Palma del Río, Córdoba, el 4 de mayo de 1936, Manuel Benítez Pérez se convirtió en uno de los grandes fenómenos sociales y taurinos del siglo XX. De origen humilde, su vida ha sido narrada muchas veces como la historia de un hombre que pasó de la necesidad a la fama internacional.

Los escritores de bestsellers Dominique Lapierre y Larry Collins, autores de superventas como ¿Arde París? o ¡Oh, Jerusalén!, firmaron una de las biografías más aclamadas de El Cordobés cuando este ya estaba en la cumbre de su popularidad, usando como telón de fondo la historia de España durante ese mismo período, desde la Guerra Civil a finales de los sesenta: ...O llevarás luto por mí.

Hay anécdotas que dicen más que muchas crónicas. En los años 60, El Cordobés revolucionaba el toreo, dentro y fuera de los ruedos; fue el primer matador de toros en cobrar un millón de pesetas por tarde, y se cuenta que fue él quien acuñó la expresión de un kilo, para referirse a un millón de pesetas.

La leyenda de El Cordobés trasciende al mundo del toro. Hace tres años, en una entrevista con Diario CÓRDOBA donde hacía repaso a su intensa trayectoria vital, El Cordobés recordaba como Los Beatles le quisieron comprar para una película.

El esperado abrazo del califa y su hijo / A.J. GONZÁLEZ

Una intensa vida familiar

Tras retirarse de los ruedos, Manuel Benítez se centró en la gestión de su patrimonio y en su labor filantrópica a través de su fundación. En 2002 fue proclamado quinto Califa del Toreo, un reconocimiento reservado a las grandes figuras cordobesas de la historia taurina.

Durante décadas, su vida personal estuvo marcada por el hermetismo y la disputa legal con su hijo Manuel Díaz. En los últimos años, ha vivido una etapa de gran apertura mediática y serenidad, culminada en 2023 con el histórico abrazo de reconciliación con Manuel Díaz.