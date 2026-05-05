Juanma Moreno y Antonio Maíllo evocan al cordobés Julio Anguita en el primer debate electoral

La figura de Julio Anguita, su legado político, ha aparecido en el primer debate político de las elecciones autonómicas del 17 de mayo en dos ocasiones. Seis años después de su muerte, el dirigente comunista sigue siendo una referencia que, paradójicamente, han utilizado la izquierda y la derecha en este primer y vibrante debate televisado por RTVE. La referencia al que fuera alcalde de Córdoba ha sido la única alusión indirecta a la provincia de Córdoba, que no ha aparecido de manera específica en ningún momento en el debate, ni siquiera a través de la tragedia ferroviaria de Adamuz que no ha sido objeto de disputa.

Juanma Moreno habla de Julio Anguita

La primera vez que Julio Anguita ha salido a colación en el debate ha sido en mitad de un choque dialéctico entre Antonio Maíllo y Juanma Moreno, después de que el primero invitara al presidente andaluz a practicar "la ética de la compasión" y a ponerse en el lugar del que sufre en materia sanitaria. Tras un enganchón en el que Moreno ha afeado a Maíllo el silencio de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de "un sillón" y Maíllo le recordara al popular que lleva trabajando 35 años en la educación pública tras aprobar unas oposiciones, el presidente andaluz ha puesto de ejemplo a los dirigentes históricos de Izquierda Unida y su coherencia política frente al PSOE: "Yo he visto siempre a dirigentes de IU, empezando por Anguita, que han sido coherentes con ellos", ha dicho Juanma Moreno.

Juanma Moreno presentó en Córdoba su 'Manual de convivencia' junto a Cisco García. / AJ González / COR

Manual de convivencia

No es la primera vez que el presidente andaluz cita a Anguita y lo pone de ejemplo de coherencia. De hecho, aprovecha muchas ocasiones para reivindicar al cordobés y lo ha dejado por escrito en su libro autobiográfico Manual de convivencia. En él recuerda su etapa como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga para hablar sobre el exalcalde de Córdoba y su decisión política de no pactar entonces con el PSOE.

Candidatura de Por Andalucía, junto a la estación de trenes Córdoba-Julio Anguita. / A.J. GONZÁLEZ

Por Andalucía reivindica a Anguita

Por su parte, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha citado a Anguita en su minuto de oro, es decir, en el cierre del debate con una frase del exalcalde de Córdoba que invita a combatir y no resignarse. "Como decía Julio Anguita ante la resignación solo hay dos caminos: o seguir en ella o plantarle cara y nosotros no nos resignamos", ha asegurado el candidato en su alegato final.

Precisamente, la candidatura de Por Andalucía en Córdoba eligió la estación de trenes recién nombrada con el nombre del exalcalde para presentar a sus candidatos.