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Qué hacer hoy en Córdoba, martes 5 de mayo de 2026

'Recuerdos e imágenes de la India'

'Recuerdos e imágenes de la India' / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Conferencia

‘Recuerdos e imágenes de la India’

Roberto Quero ofrecerá la conferencia Recuerdos e imágenes de la India. El acto será presentado por Rafael Pinilla Melguizo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

De 19.30 a 20.50 horas.

Firma de ejemplares

‘Medina azahara, en imágenes. Hasta la última nota’, nuevo libro

Carmen Molina firmará ejemplares de su libro Medina Azahara, en imágenes. Hasta la última nota, acompañada por los miembros del mítico grupo cordobés.

CÓRDOBA. Espacio creativo La Colmenta. Teatro Valent.

Cañada Real Mestas, 1.

20.30 horas.

Niños

Sesiones de lectura de ‘La hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras y Vallehermoso, a cargo de Ángela Sánchez y Nieves Palma, respectivamente. Entrada libre.

CÓRDOBA. Bibliotecas Moreras y Vallehermoso.

Fco. de Toledo y Pasaje Candelaria Heredia.

17.00 horas.

Pensar en compañía

Ramón Guerrero, en Grupo Cántico

El catedrático Ramón Guerrero conversará sobre su último libro dedicado al filósofo Averroes.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.

Avda. de América, s/n.

19.30 horas.

Conferencia

Adday Hernández se adentra en la regulación social andalusí

Más allá del zoco: mujeres y regulación social en los tratados de hisba andalusíes, a cargo de Adday Hernández López, en el marco del ciclo Siete mujeres hablan de al-Ándalus.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Toros

Pregón taurino de Albert Boadella

El pregón taurino lo realizará este año Albert Boadella. Será presentado por Manuel Vázquez Silva, director de la tertulia taurina El Castoreño.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad (Salón Liceo).

Alfonso XIII, 14.

20.00 horas.

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