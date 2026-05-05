Las empresas municipales y los organismos autónomos del Ayuntamiento de Córdoba suman 23 millones de remanentes y 77 millones en caja al cierre de 2025

Las empresas municipales y los organismos autónomos del Ayuntamiento de Córdoba han cerrado el año 2025 con 22,8 millones de remanentes y 77 millones en caja. Al igual que ocurrió el año pasado, los organismos autónomos cierran con remanentes positivos del ejercicio anterior, siendo la Gerencia de Urbanismo, con casi 13 millones de euros, el que más deja. En este ejercicio, sin embargo, solo dos sociedades mercantiles han liquidado el año con pérdidas: por un lado, Cecosam, la empresa municipal de cementerios liquida el año con más de 2 millones de pérdidas, y por otro, Vimcorsa, la de vivienda, con -166.549 euros

En cuanto a la matriz municipal, es decir, el Ayuntamiento de Córdoba, liquidó finalmente 2025 con un remanente negativo de tesorería de algo más de 350.000 euros (-353.305,91 euros) y 153.944.384,62 euros de fondos líquidos en caja. De este modo, si sumáramos al saldo de las empresas y organismos autónomos las cifras del Consistorio elevaríamos el dinero en caja a 231 millones de euros.

Organismos autónomos

De este modo, dentro de los organismos autónomos encabeza el ránking la Gerencia de Urbanismo, que cierra el 2025 con un remanente de tesorería de +12.849.730,98 euros y 31.065.908,05 euros en la caja. Por su parte, los teatros municipales con el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) también presentan al cierre del ejercicio un remanente positivo de 2.987.442,32 euros y casi 4 millones en caja (3.957.223,96 euros); mientras que el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) cierra con 1.973.064,05 de remanente de tesorería y 2.150.462,27 euros en caja.

Interior del Gran Teatro de Córdoba. / Chencho Martínez

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeco) también arroja saldo positivo al cierre de 2025: 1.895.654,89 euros de remanente y 3.992.000,57 euros en caja; frente a un Instituto de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) con 422.533,24 euros de remanente de tesorería y 2.451.057,82 euros en caja; y un Imgema, con 2.511.700,32 euros y 2.457.396,93 euros, respectivamente. La Orquesta de Córdoba cierra con apenas 17.040 euros de remanentes y 166.907,13 euros en la caja.

Empresas municipales

Respecto a las empresas municipales solo dos cierran con remanentes negativos: Vimcorsa cierra el año con remanente negativo de -166.549 euros y 11.439.134 euros en caja; mientras que Cecosam lo hace con -1.947.740,12 euros de remanente y 858.051,19 euros en caja. Sadeco, por su parte, no ha tenido pérdidas después de dos años arrastrándolas (4 millones de euros de pérdidas el año pasado), Aucorsa también consigue remontar el 2024 o Emacsa, que también ha quedado en equilibrio.

Fachada de la sede central de Emacsa en Córdoba. / CÓRDOBA

De este modo, el resto de empresas municipales liquidan este 2025 en números positivos, a diferencia del anterior cuando todas cerraron en rojo. En concreto, la empresa de agua, Emacsa, liquida el ejercicio con +1.105.457,40 euros de remanente de tesorería y 10.658.356,23 euros en caja; Sadeco, la empresa de limpieza, rebaja ese remanente a los +67.390 euros y 1.604.439 euros de caja; Aucorsa cierra con +866.607 euros y 3.475.335 euros; mientras que Mercacórdoba lo hace con +285.661,03 euros y 2.795.483,93 euros de remanente de tesorería y caja, respectivamente.

Críticas del PSOE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha señalado estos datos como muestra de "la falta de capacidad de gestión de José María Bellido y su gobierno", una tónica que "se evidencia año tras año en cifras".

El edil socialista señala que la diferencia con respecto al año pasado es que el Ayuntamiento entonces cerro con un remanente positivo de 40 millones de euros, frente a lo que ha ocurrido este año por la amortización de préstamos: "Si no los hubieran amortizado estaban en la misma situación"·, advierte Hurtado.

Por último, el portavoz de la oposición señala "una constante" en el gobierno de Bellido como es "el exceso de liquidez en los bancos". "Les sobra el dinero tanto en 2024 como en 2025, sin embargo, sigue siendo un Ayuntamiento moroso que no paga a sus proveedores en 30 días como máximo", tal y como exige la ley.