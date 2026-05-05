Mercado de trabajo
Los empleos con más vacantes y los del futuro: el SEPE dibuja el nuevo mercado laboral en Córdoba
Las actividades vinculadas a la informática registran un incremento del 158,9% en la afiliación desde 2016, mostrando una tendencia estable e intensa
El empleo en Córdoba se mueve entre lo de siempre y lo que viene. Mientras la agricultura y la hostelería siguen tirando de la contratación, el SEPE apunta a un cambio de fondo, ya que crecen las actividades ligadas a la informática, el deporte y los servicios, y hay puestos que ya hoy cuesta encontrar.
Según el último Informe del Mercado de Trabajo de Córdoba, que analiza tanto las ocupaciones con más vacantes como las actividades con mejores perspectivas a medio plazo y los puestos que están perdiendo peso, la contratación sigue concentrándose en agricultura y hostelería, con la estacionalidad habitual de ambos. En este sentido, el organismo apunta que el sector primario viene perdiendo peso desde 2020. En dirección contraria, la restauración gana terreno, aunque todavía por debajo de los niveles prepandemia. Fuera de estos grandes bloques, el informe señala que solo crecen —y de forma leve— los sectores de operadores de instalaciones y maquinaria y el de profesionales de apoyo.
Los puestos con más vacantes por falta de demandantes
Según el SEPE, en líneas generales, las profesiones con más demanda se dividen en dos grupos. Las que son "poco atractivas por diferentes motivos", entre los que cita penosidad, jornada o salario. O las que se exige un título habilitante o carnet profesional. Este es el listado completo:
- Peones agrícolas
- Camareros asalariados
- Operadores de maquinaria agrícola
- Peones agropecuarios
- Empleados administrativos con tareas de atención al público
- Compositores, músicos y cantantes
- Otro personal de limpieza
- Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios
- Oficiales, operarios y artesanos
- Vigilantes de seguridad y similares
Actividades con mejores perspectivas en Córdoba
El SEPE sitúa como actividades económicas con mejores perspectivas (que concentraron en 2025 el 15,69% de los afiliados) las siguientes, destacando que todas registraron incrementos de empleo a finales de 2024, superan el nivel de afiliación de 2016 y aumentan o mantienen el número de empresas:
- Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
- Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
- Construcción de edificios
- Servicios de comidas y bebidas
- Asistencia en establecimientos residenciales
- Reparación e instalación de maquinaria y equipo
- Actividades inmobiliarias
- Almacenamiento y actividades anexas al transporte
- Servicios a edificios y actividades de jardinería
- Fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria y equipo)
En el caso de la informática, el SEPE subraya una “tendencia estable e intensa” en la afiliación, que crece un 158,9% en 2025 respecto a 2016 y un 14,98% en el último año, además de aumentar el número de centros un 34,29% en un año.
Los empleos con mejores perspectivas
Por último, el informe enumera las ocupaciones con mejores perspectivas en los próximos años. En contratación indefinida destacan camareros y peones de construcción, además de ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera (con un crecimiento interanual superior al 200%). En indefinida fijo discontinuo vuelven a sobresalir camareros, seguidos de cocineros y operadores de maquinaria forestal. En contratación temporal lideran operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, operadores de telemarketing y ensambladores de maquinaria mecánica.
Listado completo:
- Vendedores no clasificados bajo otros epígrafes
- Camareros asalariados
- Cocineros asalariados
- Instructores de actividades deportivas
- Ajustadores y operadores de máquinas-herramienta
- Profesionales de la publicidad y la comercialización
- Ayudantes de cocina
- Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y tabaco
- Trabajadores cualificados en huertas, invernaderos, viveros y jardines
- Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes
- Azafatos de tierra
- Empleados de oficina de servicios de apoyo a la producción
- Ajustadores y operadores de máquinas para trabajar la madera
- Limpiadores de vehículos
- Ordenanzas
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