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Sucesos

Daños materiales en una casa del cordobés barrio del Naranjo tras una deflagración de gas en plena madrugada

Bomberos y agentes de la Policía Nacional acuden a la calle Villar Jordana, donde se produjo el incidente, aunque no hay heridos ni ha sido necesario desalojar el inmueble

Un vehículo de los bomberos de Córdoba.

Un vehículo de los bomberos de Córdoba. / Manuel Murillo

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

Una deflagración de gas en una cochera del cordobés barrio del Naranjo ha alertado a los vecinos en plena madrugada y provocado la intervención tanto de los bomberos como de la Policía Nacional. En concreto, el suceso ha ocurrido en una casa situada en la calle Villar Jordana a las 03.00 horas.

Tras el aviso a los servicios de Emergencias 112, que han sido los encargados de informar a este periódico, efectivos policiales y bomberos se han desplazado a la zona. Felizmente, no hay que lamentar heridos ni daños personales, aunque sí daños materiales. Tampoco ha sido necesario el desalojo de personas.

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Calle Villar Jordana del barrio del Naranjo, en el que se ha producido la deflagración de gas.

Calle Villar Jordana del barrio del Naranjo, en el que se ha producido la deflagración de gas. / Google Maps

Se desconoce por el momento el origen exacto de la combustión de gas que ha provocado el percance.

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