Córdoba reduce el desempleo en 1.687 personas y registra su mejor abril desde 2005

Córdoba muestra una evolución positiva del paro en abril de 2026: baja tanto en el mes como en la comparación interanual, y lo hace con más intensidad que el conjunto nacional. Así, la provincia tiene en las listas del paro a 47.522 personas, con una reducción de 1.687 personas respecto al mes anterior, una caída del -3,43%. En términos interanuales, la provincia mejora con más intensidad y el paro baja en 5.972 personas, un -11,16% respecto al mismo mes del año anterior.

Con estos datos, publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, hay que remontarse a abril de 2005 para encontrar un dato mejor en la provincia, comparando exclusivamente los meses de abril. Entonces Córdoba registró 47.398 personas desempleadas. Esto sitúa a la provincia en uno de sus niveles más bajos de paro registrado para un mes de abril en las dos últimas décadas.

El paro baja en todos los sectores, liderados por servicios

La caída no se limita a un solo sector: todos reducen el número de personas desempleadas. Sin embargo, la mejora está claramente liderada por los servicios y, en segundo lugar, por el colectivo sin empleo anterior.

El sector servicios registra 1.024 parados menos, una bajada del 3,11%, y explica aproximadamente el 60,7% de toda la caída mensual en Córdoba. El colectivo sin empleo anterior baja en 350 personas, un 6,77%; agricultura y pesca lo hace en 112 personas, un 3,25%; industria en 108, un 2,58%; y construcción en 93 personas, un 2,66%.

El perfil del desempleo: mujer mayor de 45 años

Córdoba registra 17.815 hombres y 29.707 mujeres en paro. Las mujeres representan el 62,51% del paro provincial, frente al 37,49% de los hombres. La brecha continúa siendo muy marcada: hay 11.892 mujeres paradas más que hombres.

Trabajadores de la construcción en Córdoba. / Manuel Murillo

Por edad, el grupo de mayores de 45 años suma 27.160 personas desempleadas, el 57,15% del total provincial. En este sentido, si se cruzan sexo y edad, el dato más importante es el de mujeres mayores de 45 años, que suman 17.159 personas y representa aproximadamente el 36,11% de todo el paro registrado en Córdoba.

En cuanto a los extranjeros, la provincia registra 2.400 personas extranjeras en paro, lo que representa aproximadamente el 5,05% del paro total provincial. Por sectores, la mayor concentración está en servicios, con 1.045 personas, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 859.