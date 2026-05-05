Córdoba pierde a su vecina más alta: muere la jirafa 'Bulería'

El Zoo de Córdoba está de luto. Este lunes falleció su habitante más alto y uno de los más queridospor los visitantes, la jirafa Bulería, que ha muerto a los 17 años tras un deterioro progresivo de su salud, especialmente en las patas.

Según adelantó El Día de Córdoba y ha confirmado este periódico a través de fuentes municipales, el animal arrastraba problemas en una de sus patas desde hace un par de meses. En las últimas semanas, sin embargo, el empeoramiento se aceleró y Bulería habría perdido más de 150 kilos y más de un metro de altura, lo que terminó afectando a su movilidad y a su capacidad para alimentarse y le provocó una notable debilidad ósea.

Bulería junto a su hija Kenia. / A. J. GONZÁLEZ

Una llegada esperada

Bulería llegó al zoo en diciembre de 2018, apenas unos días antes que su hija Kenia. Tenía entonces nueve años y procedía del Bioparc de Valencia, convirtiéndose en la primera jirafa del recinto cordobés. Su llegada fue todo un acontecimiento, y desde el primer día despertó gestos de asombro, sonrisas y alguna que otra carrera nerviosa entre los más pequeños, como ocurrió con un grupo escolar de Villaralto que la vio caminar por primera vez y “otear” Córdoba desde sus entonces algo más de cuatro metros, que acabarían alcanzando los 4,70 metros.

Bulería, la primera jirafa del Zoo de Córdoba / Fotos: A.J. González

Junto a ella llegaron también cuatro cuidadores que orientaron al personal del zoo en su manejo y cuidados. La incorporación de este animal supuso, además de un reto, un deseo largamente esperado por el Zoo de Córdoba, que desde la remodelación de 2004 aspiraba a contar con una especie tan emblemática como esta.