Zoo de Córdoba
Córdoba pierde a su vecina más alta: muere la jirafa 'Bulería'
El animal arrastraba desde hace semanas varios problemas de salud, especialmente en una de sus patas
El Zoo de Córdoba está de luto. Este lunes falleció su habitante más alto y uno de los más queridospor los visitantes, la jirafa Bulería, que ha muerto a los 17 años tras un deterioro progresivo de su salud, especialmente en las patas.
Según adelantó El Día de Córdoba y ha confirmado este periódico a través de fuentes municipales, el animal arrastraba problemas en una de sus patas desde hace un par de meses. En las últimas semanas, sin embargo, el empeoramiento se aceleró y Bulería habría perdido más de 150 kilos y más de un metro de altura, lo que terminó afectando a su movilidad y a su capacidad para alimentarse y le provocó una notable debilidad ósea.
Una llegada esperada
Bulería llegó al zoo en diciembre de 2018, apenas unos días antes que su hija Kenia. Tenía entonces nueve años y procedía del Bioparc de Valencia, convirtiéndose en la primera jirafa del recinto cordobés. Su llegada fue todo un acontecimiento, y desde el primer día despertó gestos de asombro, sonrisas y alguna que otra carrera nerviosa entre los más pequeños, como ocurrió con un grupo escolar de Villaralto que la vio caminar por primera vez y “otear” Córdoba desde sus entonces algo más de cuatro metros, que acabarían alcanzando los 4,70 metros.
Junto a ella llegaron también cuatro cuidadores que orientaron al personal del zoo en su manejo y cuidados. La incorporación de este animal supuso, además de un reto, un deseo largamente esperado por el Zoo de Córdoba, que desde la remodelación de 2004 aspiraba a contar con una especie tan emblemática como esta.
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