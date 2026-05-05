Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M

La campaña electoral de las Elecciones de Andalucía 2026 vivió este lunes 4 de mayo el primer ‘cara a cinco’ entre los candidatos de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

RTVE fue el escenario del primer ‘round’ entre Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), en un debate tenso que cumplió con la premisa de ser el primer punto de inflexión de la campaña.

Así ha sido el primer debate de las andaluzas 2026

La confrontación entre los cinco candidatos duró 90 minutos y empezó con la siguiente pregunta a cada uno de los presentes:¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?

A continuación, se trataron las propuestas de cada partido en tres bloques temáticos: Economía (empleo, vivienda e infraestructuras), Políticas sociales (sanidad, educación e inmigración) y financiación autonómica, pactos y regeneración.

El resultado fue un primer debate marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos, donde todos han entrado en pelea con sus adversarios políticos.

Moreno, Montero y Gavira, candidatos del PP-A, PSOE-A y Vox / CÓRDOBA

El primero tuvo lugar cuando el candidato de Vox, Manuel Gavira, ha insistido en la propuesta principal de su programa: la prioridad nacional. Un concepto, repetido en numerosas ocasiones, que hizo saltar tanto al candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, y Por Andalucía, Antonio Maíllo, que le han acusado de ser "malas personas", "ridículos", "crueles" o "mentirosos".

Los cabeza de lista también aprovecharon la oportunidad del encuentro para virar los sondeos del 17M, que mantienen a Moreno en primer lugar y acariciando la mayoría absoluta. En este escenario, cada uno de los candidatos escogió su papel. Los líderes de la izquierda más tradicional (María Jesús Montero y Antonio Maíllo) fueron directamente a un choque centrado en la gestión de la sanidad y la vivienda hasta tensar más de lo normal a un candidato del PP, por momentos muy incómodo, que asumió el desafío intercalando la defensa de su gestión con una retahíla de reproches centrados en la gestión del Gobierno de España y la gestión de las anteriores etapas socialistas.

Córdoba, en el debate de las andaluzas

En medio de los desencuentros tuvo cabida una referencia a Córdoba, en la figura de Julio Anguita. Seis años después de su muerte, el dirigente comunista sigue siendo una referencia que, paradójicamente, han utilizado la izquierda y la derecha en este primer y vibrante debate televisado por RTVE. La referencia al que fuera alcalde de Córdoba ha sido la única alusión indirecta a la provincia de Córdoba.

Los candidatos a las elecciones andaluzas del 17M en el plató de RTVE Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

La primera vez que Julio Anguita ha salido a colación en el debate ha sido en mitad de un choque dialéctico entre Antonio Maíllo y Juanma Moreno, después de que el primero invitara al presidente andaluz a practicar "la ética de la compasión" y a ponerse en el lugar del que sufre en materia sanitaria. En medio del enfrentamiento, Moreno ha puesto de ejemplo a los dirigentes históricos de Izquierda Unida y su coherencia política frente al PSOE: "Yo he visto siempre a dirigentes de IU, empezando por Anguita, que han sido coherentes con ellos", ha dicho Juanma Moreno.

Por su parte, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha citado a Anguita en su minuto de oro, es decir, en el cierre del debate con una frase del exalcalde de Córdoba que invita a combatir y no resignarse.

Esta es la ganadora del primer debate del 17M

Coincidiendo con la celebración del primer debate de las elecciones andaluzas, Diario CÓRDOBA ha publicado una encuesta para que sus lectores decidan quién ha ganado la contienda.

Los cordobeses coinciden en aupar como ganadora del debate a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con un 51% de los más de 12.400 votos emitidos al cierre de esta noticia.

María Jesús Montero, tras el debate electoral en RTVE. / Rocío Ruz / Europa Press

En segundo lugar, se sitúa el favorito de los sondeos electorales, el candidato del PP-A, Juanma Moreno, con un 27 por ciento de los votos. Y medalla de bronce para Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, con un 15% de los votos.

Por su parte, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, obtiene un 5% de los votos, y Manuel Gavira, candidato de Vox, un 2 por ciento de los apoyos.