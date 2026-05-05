Convocadas 55 plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Córdoba: plazos, requisitos y materia de examen

El Boletín Oficial del Estado (BOE) saca hoy a información pública la convocatoria de 55 plazas de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Córdoba. Todas las plazas pertenecen a la escala de administración general, subescala auxiliar y clase auxiliar y se accederá a las mismas por el sistema de oposición y turno libre.

Del total de plazas a cubrir, 9 se reservarán a personas con un grado de discapacidad general igual o superior al 33 % y 3 a personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de que estas plazas no se cubran de esta forma, se acumulará a posteriores ofertas hasta un límite de 10%. De las plazas no cubiertas, pudiendo revertir las restantes en el turno libre.

Aspirantes a una plaza en el Ayuntamiento, en concreto para Sadeco, antes de hacer el examen en Rabanales. / VÍCTOR CASTRO

Requisitos para las plazas de administrativo del Ayuntamiento de Córdoba

Como requisitos para poder presentarse, además de los habituales de tener nacionalidad española o no haber sido separado mediante expediente disciplinario de oposiciones similares, se pide tener el graduado escolar, la Secundaria o formación profesional de primer grado.

Plazos para presentar las solicitudes a las 55 plazas

Una vez publicada la convocatoria en el BOE, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles. En este caso, el plazo estará abierto mínimo hasta el 2 de junio, incluso un par de días más si se entienden algunas jornadas de Feria como no hábiles.

Imagen de archivo del examen para cubrir 19 plazas de portero del Ayuntamiento. / MANUEL MURILLO

Cómo presentar las solicitudes a las plazas de auxiliar administrativo

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud para participar en el proceso selectivo de manera telemática, a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba, en el modelo oficial, al que se accederá, con carácter general, a través del punto de acceso general del registro electrónico para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos, o de cualquier otro órgano del sector público.

La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará siguiendo las instrucciones que se indiquen, siendo necesario identificarse mediante la plataforma de identificación y firma electrónica Cl@ve, en cualquiera de sus modalidades.

Captura de pantalla de la sede electrónica del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

En el proceso de cumplimentación de la solicitud se procederá al abono del importe de la tasa por derechos de examen correspondiente, conforme a la Ordenanza Fiscal nº 100. Una vez abonada dicha tasa, deberá adjuntarse el justificante del pago a la solicitud de participación

Así será el examen para administrativo del Ayuntamiento

El primer ejercicio será un cuestionario de 60 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. Durará como máximo 80 minutos. Será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 60% de las preguntas (36 aciertos) para obtener un 5. Habrá, además, 6 preguntas de reserva. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

Trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba. / MANUEL MURILLO

El segundo ejercicio consistirá en la resolución de un supuesto o prueba práctica, elegido mediante sorteo. La duración de este ejercicio será de 2 horas como máximo. Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La calificación de la oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos ejercicios citados.

¿Qué entra en el examen de administrativo del Ayuntamiento de Córdoba?

En cuanto a la materia de examen, las comunes serán la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la normativa de la administración local, prevención de riesgos laborales y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. En cuanto a materia específica, entrará la organización política y administrativa del Ayuntamiento de Córdoba; el Estatuto Básico del Empleado Público; el Presupuesto de las Entidades locales; la potestad reglamentaria de las Entidades Locales o la Protección de datos personales. En el enlace vienen detallados todos los temas de examen.