El CIS andaluz alerta de que el PP podría perder un diputado clave en Córdoba en favor de Vox

Juanma Moreno sigue en el límite ante el 17M. El barómetro del Centra, el conocido como CIS andaluz que coordina la Junta de Andalucía y se ha publicado este martes, mantiene una amplia mayoría del PP más de 20 puntos respecto al PSOE, pero le deja a las puertas de los 55 diputados, es decir, al límite de la mayoría en el Parlamento andaluz. En Córdoba, la tendencia es muy similar y los datos de esta última encuesta reflejan que los populares podrían perder el séptimo diputado en favor de Vox, lo que pondría en solfa la mayoría absoluta de la que goza Juanma Moreno desde 2022 en Andalucía.

El llamado Estudio Preelectoral Elecciones Autonómicas 2026, publicado este 5 de mayo, se ha hecho con muestra de 8.000 entrevistas.

La candidatura de Juanma Moreno lograría entre 53 y 56 diputados

De este modo a nivel andaluz, el PP cosecharía un 42,4% de los votos y entre 53 y 56 diputados, por lo que se refleja un leve retroceso respecto al último sondeo realizado por esta misma institución hace un mes. El PSOE de María Jesús Montero tampoco despega (dándole la encuesta entre 25 y 27 diputados), mientras Vox continúa estancado (entre 17 y 19 diputados) y las izquierdas a la izquierda de los socialistas pugnando entre sí: Adelante Andalucía de José Ignacio García (con 5 diputados) podría adelantar al Por Andalucía de Antonio Maíllo (con otros 5).

El PP lograría un diputado menos en Córdoba que en 2022

En Córdoba, el Partido Popular obtendría según el Centra un total de 6 diputados, es decir, uno menos de los 7 que logró en el año 2022; mientras que los socialistas mantendrían los 3 diputados que tiene en la actualidad. El diputado que pierden los populares lo conseguiría capitalizar Vox, que pasaría de uno a dos diputados, mientras que Por Andalucía conservaría el que tiene en la actualidad y Adelante Andalucía no lograría alcanzar el 3% del escrutinio necesario para cerrar un diputado.

Los candidatos a las elecciones andaluzas del 17M en el plató de RTVE Andalucía. / Rocío Ruz / Europa Press

Los datos en Córdoba, similares a los del CIS de abril

Los datos que arroja ahora el Centra son similares a los resultados publicados a finales de abril por parte del CIS. Según aquel sondeo el PP podría conservar los 7 diputados o perder uno, le seguiría el PSOE que podría obtener entre 3 y 4 diputados con un 22,2% de los apoyos, seguido de Vox que adelantaría a Por Andalucía con entre 1 o 2 diputados y el 9,1% del respaldo, seguido de la confluencia de izquierdas con 1 diputado y el 9% de apoyos. El CIS no daba opción a Adelante Andalucía a conseguir diputado por Córdoba.