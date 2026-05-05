Cinco empresas cordobesas pasan a la final de los Premios Emprendemos de la Junta

Las startups BlakIA, Caliphal Labs, Pharmigex, ThermoWare y Waahi han sido las galardonadas de los Premios Emprendemos TOP50 de Córdoba por su innovación aplicada al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental. La iniciativa, que cuenta con fases provinciales y con una final regional, está desarrollada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende y cumple este año su décimo tercera edición. El director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua, Javier González, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, han participado en la entrega de reconocimientos en esta gala provincial.

Durante su intervención, González ha resaltado la alta calidad de todas las iniciativas finalistas, asegurando que son un reflejo de la creatividad, la diversidad, la orientación hacia la innovación y la capacidad de anticipar tendencias que caracterizan al emprendimiento actual. “Vuestro potencial para generar nuevas oportunidades, abrir caminos y aportar soluciones en sectores muy distintos contribuye a reforzar la proyección del ecosistema emprendedor y a visibilizar el talento que existe en todo el territorio”, ha apostillado.

Tanto a los premiados como a los finalistas ha deseado que “la apasionante aventura de emprender” les brinde muchos éxitos y que “su experiencia se convierta en inspiración para otros emprendedores que desarrollen sus negocios en esta provincia y hagan crecer Andalucía”. Además, ha asegurado que este tipo de eventos permite a estos proyectos visibilizar sus negocios y establecer colaboraciones y sinergias muy beneficiosas para el futuro de su desarrollo”.

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba ha reconocido a los emprendedores que han llegado hasta esta final provincial, asegurando que constituyen “el germen de una Andalucía más innovadora, más competitiva y más sostenible”. “Vuestro talento refleja la vitalidad y la diversidad del tejido empresarial de nuestra provincia”, ha abundado para añadir que “los Premios Emprendemos TOP50 se han consolidado como el gran escaparate del emprendimiento innovador andaluz, donde tienen cabida iniciativas punteras en ámbitos como las tecnologías inmersivas, la seguridad inteligente, la biotecnología, la salud o la agroinnovación”.

Público en la entrega de los premios en Córdoba. / Chencho Martínez

Molina ha querido poner de relieve la importancia del “acompañamiento especializado, la formación y el acceso a recursos para poder transformar ideas, muchas surgidas en nuestras universidades, en proyectos innovadores con proyección nacional e internacional”.

Las cinco ganadoras

Las cinco startups que se han alzado con los galardones han sido elegidas por un jurado integrado por expertos de distintos organismos dedicados al fomento del emprendimiento en Córdoba. Son: BlakIA desarrolla sistemas y flujos de venta optimizados, combinando inteligencia artificial y humana para escalar resultados y reforzar el posicionamiento sectorial de sus clientes. Caliphal Labs, iniciativa dedicada a la enseñanza gamificada de ciberseguridad mediante desafíos CTF (Capture The Flag ‘captura la bandera’) que hacen el aprendizaje práctico y accesible. Pharmigex, que es una empresa biotecnológica centrada en terapias CAR T para tumores sólidos, integrando ingeniería celular y medicina traslacional. ThermoWare, firma dedicada a dispositivos termosensibles para detectar precozmente riesgo de úlceras mediante tecnología termocromática. Waahi, que ofrece solución SaaS orientada a gestionar y optimizar perfiles de Google Business Profile con IA para grandes organizaciones. Permite actualizar datos, analizar sentimientos y mejorar la visibilidad, reputación y rendimiento local de las marcas.

Otras tres empresas cordobesas, seleccionadas para el ranking

Junto a las cinco premiadas, otras tres firmas cordobesas han sido seleccionadas como aspirantes al ranking Top50, sello con el que se distingue a las 50 iniciativas con mayor impacto del ecosistema emprendedor andaluz. Se trata de Vega Natun, un proyecto que convierte el naranjo amargo de Córdoba en un vinagre gourmet, aplicando economía circular para dar nuevo valor a un recurso desaprovechado; EOLTER: empresa vinculada a la filtración industrial avanzada para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire en entornos productivos; y Tiaris Biosciences, que es un proyecto biotecnológico orientado a soluciones avanzadas para investigación molecular y celular, diagnóstico y aplicaciones científicas.

Estas tres startups pasan ahora a una segunda fase, en la que tendrán una nueva oportunidad de llegar a la final. Serán evaluadas por un comité regional que seleccionará a un total de diez, de entre las 24 andaluzas (tres por provincia) que queden en los puestos seis, siete y ocho en las galas provinciales.

De las 276 candidaturas andaluzas que se han presentado a los Premios Emprendemos, 21 lo han hecho en la provincia de Córdoba. Estos reconocimientos tienen como objetivos distinguir, apoyar y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, tanto de reciente creación como ya consolidadas, con hasta cinco años de vida.

La gala regional será en Huelva

La gala regional de los Premios Emprendemos tendrá lugar en Las Cocheras del Puerto de Huelva. Este certamen tiene como objetivos reconocer y dar visibilidad a las empresas andaluzas más innovadoras, favorecer la conexión y el networking entre personas que quieran crear, desarrollar o transformar una empresa e inspirar a quienes tienen potencial emprendedor o una idea que aún no han puesto en marcha, estimulando la creatividad y la búsqueda de oportunidades de negocio.

Un jurado regional compuesto por emprendedores y empresarios referentes y expertos en financiación elegirá en esta gala a la empresa más innovadoras de Andalucía de entre las 50 finalistas. Como premio, recibirá una dotación económica de 5.000 euros, financiados por MicroBank.

Asimismo, se otorgará un reconocimiento a la empresa mejor valorada en cada una de las provincias andaluzas y las Top50 tendrán acceso preferente a la participación en eventos de referencia con corporaciones y startups en los que colabore Andalucía Emprende, tanto de ámbito local, como nacional e internacional. También podrán optar, con carácter prioritario, al servicio de alojamiento empresarial gratuito que ofrece este instrumento público de apoyo al emprendimiento en sus más de 800 naves y oficinas y a otros servicios de apoyo, visibilidad y oportunidades de networking e inversión.