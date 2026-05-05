Así es la candidatura de Por Andalucía en Córdoba: activismo político y compromiso social

La candidatura de Por Andalucía por Córdoba está formada por representantes de las siete formaciones políticas de la confluencia (Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde). La consolidación de IU en la provincia se ve reflejada en el hecho de que la cabeza de lista, Rosa Rodríguez, sea de esa formación.

Le sigue en la plancha, con el número 2, Antonio Jesús Morel, del movimiento Sumar. Diplomado en Educación Primaria e Infantil por la Universidad de Córdoba, cuenta con la habilitación como profesor de Religión Católica y formación en prevención de riesgos laborales. Empezó en el activismo político y social en su etapa estudiantil, formando parte del Consejo de Estudiantes de la UCO. En la actualidad, es dependiente en el sector servicios y desarrolla labores de representación de los trabajadores en una de las principales empresas nacionales de los grandes almacenes. Además, su participación se extiende al mundo de las hermandades y cofradías tanto de Pasión como de Gloria, y en la defensa de los derechos del colectivo Lgtbiq+, los derechos humanos, la igualdad y las libertades.

Con el número 3, y también por IU, aparece en la candidatura Alexandra Aceituno. Es enfermera de profesión y ferviente defensora de la sanidad pública desde el activismo de los movimientos ciudadanos. Regresó a Doña Mencía, el pueblo de donde emigró su familia para buscarse el sustento en Cataluña, hace unos 5 años. En la localidad cordobesa es coordinadora local de IU y estudiante, en su escaso tiempo libre, de Ciencias Políticas en la UNED.

Por Andalucía ha situado en el número 4 a Iván Fernández, de Podemos. Graduado en Historia y experto en Archivística, posee un máster en Formación del Profesorado. Actualmente es concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital y ha estado involucrado en movimientos vecinales y sociales, especialmente en su barrio, Las Moreras.

Rocío Cruz Gómez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IPA), ocupa el quinto puesto de la plancha. Con formación superior en ballet clásico, ha desarrollado su trayectoria en el ámbito cultural como docente de danza, trabajando con distintos niveles y edades. Comprometida con el activismo social y feminista, actualmente cursa estudios de Derecho.

Presentación de la Candidatura de Por Andalucía al Parlamento andaluz &#xD;Rosa María Rodríguez / AJ González / COR

Salustiano Luque, de Verdes-Equo, es médico de profesión. Ha trabajado 40 años en el Sistema Andaluz de Salud y está especializado en salud pública y en gestión y evaluación de servicios sanitarios. Ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en la Delegación Provincial de Salud de Córdoba y en centros sanitarios del SAS. Es miembro de distintas oenegés y colectivos socioculturales, y actualmente es coportavoz provincial de Equo en Córdoba y representante de la misma en la coalición municipal Hacemos Córdoba.

María del Valle López-Tello también pertenece a la formación ecologista desde 2001, donde ha desempeñado distintas responsabilidades en la coordinadora provincial de Sevilla y en la coordinadora andaluza. Actualmente, reside en la aldea de El Arrecife y ha ejercido de traductora y de cooperante en varios países de África y los Balcanes. Es activista de diferentes organizaciones sociales y ecologistas de Sevilla y Córdoba y presidenta de la Asociación Ecologista La Parrilla, creada para la difusión de la ecología social y política. Desde hace años se dedica a la permacultura y la agricultura regenerativa sin abandonar su activismo social y su compromiso con la educación ambiental.

Miguel Ángel Peña ocupa el octavo puesto de Por Andalucía y ha sido profesor de Geografía e Historia en institutos públicos de la provincia. Autor de diversos libros sobre la historia del movimiento obrero en Córdoba, empezó su militancia política en las Juventudes Obreras Cristinas (JOC) en los años 90 y se afilió al PCA. Integrante de las coordinadoras local y provincial de IU, es socio fundador del Foro por la Memoria.

Ana Belén Calzada, de Podemos, está ligada al activismo feminista y la defensa de los derechos Lgtbiq+. Estudió Relaciones Públicas, pero lleva más de 25 años en la hostelería. Actualmente trabaja en el Círculo de la Amistad.

Con el número 10 se sitúa José Antonio Muñoz, de IU. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Granada y trabajó como asesor jurídico en una agencia pública empresarial de la Junta de Andalucía.

Lola Martínez Alcaide se incorpora a la plancha de la confluencia desde Movimiento Sumar. Es técnica superior en Fotografía y ha complementado su formación con estudios de maquillaje profesional, integrando ambas disciplinas en el ámbito de la comunicación visual. Especializada en edición de vídeo y gestión de redes sociales, desarrolla su trabajo en la creación de contenido con un enfoque social y político. Además, está comprometida con el bienestar animal y forma parte de la dirección de dos protectoras, donde participa en la coordinación y gestión de proyectos de rescate, cuidado y adopción. También es gestora de colonias felinas.

Cerrando la lista y como independiente está Rafael del Castillo, profesor de informática y activista social. Ha formado parte de Stop Desahucios y ha sido delegado de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, cargo que desempeñó hasta 2017.