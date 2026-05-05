Bellido destaca la transformación industrial de Córdoba ligada a la BLET y a la FP como ejemplo para el resto de Andalucía

El alcalde de Córdoba y miembro de la candidatura del Partido Popular por Córdoba a las elecciones andaluzas, José María Bellido, ha puesto de ejemplo para el resto de Andalucía el proceso de transformación industrial que vive Córdoba, al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), y ha subrayado el papel clave de las empresas locales y la apuesta por la Formación Profesional como pilares fundamentales del crecimiento económico.

Durante su visita a la empresa cordobesa de mecanizados Cortec, ubicada en la capital, junto a la candidata Beatriz Jurado, el también presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía ha destacado la trayectoria de esta compañía en expansión y con planes para trasladarse a una nueva nave de 4.000 metros cuadrados en Córdoba Tech Park, el antiguo Rabanales 21.

Bellido y Jurado, durante su visita a la empresa cordobesa Mecanizados Cortec. / CÓRDOBA

Renovación de la FP en Córdoba

"Es un magnífico ejemplo de lo que está sucediendo en Córdoba, de una empresa cordobesa, ya con amplio recorrido, que se está beneficiando de la transformación industrial que está viviendo la ciudad a través del proyecto de la BLET y de las industrias que están viniendo a Córdoba", ha indicado este martes Bellido. Además, el candidato ha resaltado los recursos que la Junta de Andalucía está poniendo a disposición de los futuros empleos gracias a la renovación de la oferta de Formación Profesional, adaptándola a las necesidades de la base logística y de las industrias que necesita la base logística.

En este sentido, Bellido ha recordado que se han ofertado en Córdoba 31 ciclos formativos nuevos en 40 centros educativos "para dar respuesta a lo que se va a necesitar, no hoy, sino en el futuro, en la base logística", y ha puesto en valor los beneficios de la llamada FP Dual. "Estamos hablando que a futuro lo que queremos hacer es una inversión total de más de 9 millones de euros para formar a 7.000 personas en Córdoba para la industria que está viniendo a la ciudad", ha prometido el candidato.

119.000 alumnos formados en FP

Por su parte, Beatriz Jurado ha destacado “el cambio en Andalucía y las oportunidades” generadas en estos cuatro años especialmente a través de la formación profesional. “Creemos que los jóvenes necesitan oportunidades y las empresas necesitan talento, y la formación profesional es una palanca clave para lograrlo”, ha asegurado. Según la candidata, hemos pasado de formar a unos 13.000 andaluces en formación profesional hace ocho años a 119.000 en 2025, brindando oportunidades "reales". Esta apuesta ha contribuido a la creación de más de medio millón de puestos de trabajo en Andalucía, ha destacado.