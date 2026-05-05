Por Andalucía propone acotar la Zona de Gran Afluencia Turística de Córdoba para proteger al comercio local

La coalición de izquierdas Por Andalucía ha defendido este martes una reordenación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Córdoba para que se limite exclusivamente al entorno de la Mezquita-Catedral y durante menos meses al año, con el objetivo de “equilibrar la actividad turística con el derecho al descanso de las personas trabajadoras y la protección del comercio de proximidad”.

El candidato número dos al Parlamento andaluz por Córdoba, Antonio Jesús Morel, ha explicado que esta propuesta busca “poner sentido común a una medida que actualmente solo beneficia a las grandes superficies”, apostando por un modelo que compatibilice el turismo con la vida cotidiana de la ciudad.

Morel ha denunciado que el modelo impulsado por el Gobierno andaluz permite la apertura de grandes superficies prácticamente todos los días del año, incluidos domingos y festivos, bajo el argumento de dinamizar la economía. Sin embargo, ha señalado que “la realidad es muy diferente”, ya que esta política perjudica “gravemente” al pequeño comercio, que no puede competir en igualdad de condiciones.

Comercios cerrados en el centro de Córdoba un domingo. / A. J. GONZÁLEZ

En este sentido, ha advertido de que la ampliación indiscriminada de horarios comerciales está provocando la “desaparición progresiva” del comercio de barrio, “el que da vida, identidad y cohesión a nuestras ciudades”, al tiempo que favorece a las grandes superficies.

Asimismo, ha subrayado el “impacto negativo” que esta norma tiene sobre las condiciones laborales, al generar "mayor precariedad y dificultar la conciliación familiar." “Se incrementa la presión sobre los trabajadores y trabajadoras, incluso en aquellos casos en los que los convenios recogen la voluntariedad de trabajar en domingos y festivos”, ha explicado.

Expansión de pisos turísticos

Por otro lado, el candidato de Por Andalucía ha alertado sobre la expansión descontrolada de los pisos turísticos, señalando que “están arrasando nuestros barrios y expulsando a vecinos y vecinas”, lo que agrava el problema de acceso a la vivienda, “especialmente entre jóvenes y personas mayores”.

Apartamentos turísticos en Córdoba. / Noemí Caballero

Morel ha defendido que ambas problemáticas están directamente relacionadas con un modelo "que prioriza el beneficio económico a corto plazo frente al bienestar de la ciudadanía," y ha reivindicado la necesidad de “poner límites para garantizar ciudades habitables”.

Desde Por Andalucía han reiterado su apuesta por un modelo alternativo que “proteja los derechos laborales, refuerce el comercio local y regule el turismo para que contribuya al desarrollo económico sin deteriorar las condiciones de vida”. “Andalucía no puede convertirse en un escaparate abierto los 365 días del año a costa de su gente”, ha concluido.