Vox alerta sobre el cierre de negocios en Córdoba y propone aplicar "prioridad nacional" y una bajada masiva de impuestos

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía por Córdoba, Paula Badanelli, ha advertido este lunes de la "grave pérdida de empleo y oportunidades" que sufre el centro de la capital, donde "el cierre constante de negocios está dejando a muchos cordobeses sin futuro laboral".

Durante una visita a la zona comercial, Badanelli ha señalado que "cada persiana bajada es un empleo que se pierde y una oportunidad que desaparece para los nuestros", subrayando que "Córdoba está viendo cómo se debilita su motor económico mientras las administraciones siguen sin dar soluciones".

Denuncia las "enormes dificultades" que afrontan los comerciantes

En este sentido, la candidata ha explicado que ese tras reunirse con comerciantes, le han trasladado “las enormes dificultades que sufren en su día a día, desde una presión fiscal elevada hasta una burocracia que hace prácticamente imposible emprender o mantener un negocio".

"Los comerciantes y autónomos no necesitan discursos, necesitan que se les deje trabajar", ha afirmado y ha asegurado que esta situación es consecuencia directa de "políticas que castigan a quienes generan empleo". Badanelli ha defendido que "esto no va de ideologías ni de ser expertos, sino de aplicar el sentido común".

Propone una bajada masiva de impuestos y reducir la burocracia

Por ello, ha planteado como eje central de su propuesta una bajada masiva de impuestos y una reducción efectiva de la burocracia, con el objetivo de "devolver el oxígeno a la economía y recuperar el empleo para los cordobeses".

Asimismo, ha insistido en la necesidad de "aplicar la prioridad nacional" en las políticas públicas, de manera que "los andaluces y los cordobeses sean lo primero en el acceso a oportunidades, empleo y recursos" porque "si queremos que Andalucía sea un verdadero motor de desarrollo social y económico, lo primero es dejar de perjudicar a quienes levantan cada día la economía real", ha señalado.

Por último, Badanelli ha afirmado que "el próximo 17 de mayo los andaluces tienen la oportunidad de elegir entre seguir perdiendo empleo y oportunidades o apostar por un cambio real basado en el sentido común", concluyendo que "para lograrlo es necesario votar a Vox, el único partido que defiende a quienes crean empleo y pone a los nuestros en el centro de las políticas".