La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El arranque de la Fiesta de los Patios, el inicio del procedimiento para declarar BIC a la Casa Árabe y el nuevo espacio del Museo Europeo de Arte Moderno que se abrirá en la ciudad centran la crónica del primer lunes de mayo
Turistas y cordobeses han dado hoy la bienvenida a una de las fiestas más destacadas del Mayo cordobés, declarada además Patrimonio de la Humanidad: los Patios. Un total de 64 patios, 53 dentro de concurso han abierto hoy sus puertas en una jornada plácida, radiante y primaveral. Cinco rutas, diferentes y únicas, se podrán disfrutar hasta el próximo 17 de mayo. En otro roden de cosas, el Ministerio de Cultura, ha iniciado los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural de la sede de la Casa Árabe, ubicada en Córdoba, al considerar que el edificio reúne los “valores culturales suficientes” para su protección. Por otra parte, aunque sin salir del Patrimonio, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona abrirá una subsede en las Caballerizas Reales. La salas museística ocuparán dos espacios del edificio histórico y estará gestionada por la Fundació de les Arts i els Artistas de la ciudad condal.
- Los Patios de Córdoba abren sus puertas con miles de visitas en un día primaveral de sol radiante sin calor
- El Ministerio de Cultura inicia la declaración como BIC de la sede de Casa Árabe en Córdoba
- El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona abrirá una subsede en un edificio histórico de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Fiesta de los Patios
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
Elecciones andaluzas
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Deportes
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