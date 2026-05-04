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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El arranque de la Fiesta de los Patios, el inicio del procedimiento para declarar BIC a la Casa Árabe y el nuevo espacio del Museo Europeo de Arte Moderno que se abrirá en la ciudad centran la crónica del primer lunes de mayo

Visitantes en un recinto, en la primera jornada de Patios.

Visitantes en un recinto, en la primera jornada de Patios. / AJ González

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Turistas y cordobeses han dado hoy la bienvenida a una de las fiestas más destacadas del Mayo cordobés, declarada además Patrimonio de la Humanidad: los Patios. Un total de 64 patios, 53 dentro de concurso han abierto hoy sus puertas en una jornada plácida, radiante y primaveral. Cinco rutas, diferentes y únicas, se podrán disfrutar hasta el próximo 17 de mayo. En otro roden de cosas, el Ministerio de Cultura, ha iniciado los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural de la sede de la Casa Árabe, ubicada en Córdoba, al considerar que el edificio reúne los “valores culturales suficientes” para su protección. Por otra parte, aunque sin salir del Patrimonio, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona abrirá una subsede en las Caballerizas Reales. La salas museística ocuparán dos espacios del edificio histórico y estará gestionada por la Fundació de les Arts i els Artistas de la ciudad condal.

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