Turistas y cordobeses han dado hoy la bienvenida a una de las fiestas más destacadas del Mayo cordobés, declarada además Patrimonio de la Humanidad: los Patios. Un total de 64 patios, 53 dentro de concurso han abierto hoy sus puertas en una jornada plácida, radiante y primaveral. Cinco rutas, diferentes y únicas, se podrán disfrutar hasta el próximo 17 de mayo. En otro roden de cosas, el Ministerio de Cultura, ha iniciado los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural de la sede de la Casa Árabe, ubicada en Córdoba, al considerar que el edificio reúne los “valores culturales suficientes” para su protección. Por otra parte, aunque sin salir del Patrimonio, el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) de Barcelona abrirá una subsede en las Caballerizas Reales. La salas museística ocuparán dos espacios del edificio histórico y estará gestionada por la Fundació de les Arts i els Artistas de la ciudad condal.

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