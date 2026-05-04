La actualidad del lunes 4 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El inicio de la Fiesta de los Patios, los protagonistas del histórico ascenso del Coto Córdoba y el balance de las Cruces centran nuestra mirada informativa para empezar la semana
Llegamos al corazón del Mayo Cordobés. Despedimos las Cruces y empezamos la primera semana oficial de patios, aunque ya durante este fin de semana hayamos visto colas. Un total de 64 patios, de los que 53 participan en el concurso municipal, se podrán visitar este año en Córdoba desde hoy hasta el 17 de mayo, preparados para recibir a miles de personas en una de las citas más emblemáticas de la primavera, con cuidadores que describen el proceso como “vestir a una novia”. Es la noticia que abre nuestro boletín matinal, en el que también recopilamos voces de los protagonistas del ascenso del Coto Córdoba a la segunda categoría del baloncesto español. Además, también presentamos un primer balance con vecinos y hermandades de unas Cruces que han estado muy presentes en la actualidad durante las últimas semanas, desde el conflicto con la Policía Local, hasta las medidas por botellón o la mejora estética.
- Los patios de Córdoba se acicalan para recibir a las visitas: "Esto es como vestir a una novia"
- "Un regalito para la gente de Córdoba": Rafael Blanco, Gonzalo Rodríguez y Gonzalo Orozco analizan la hazaña histórica del Coto en Castellón
- Primer balance de las Cruces de Córdoba: "Ha sido mucho mejor que el año pasado, que ya fue muy bueno"
Además, destacamos estas otras noticias:
Fiesta de los Patios
- ENTREVISTA | Miguel Ángel Roldán, presidente de Amigos de los Patios de Córdoba: "La gente que nos visita tiene que mentalizarse de que entra en una casa particular"
- ENTREVISTA | Rafael Barón, presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas de Córdoba: "Hay que dejar de maquillar la realidad, cada vez participan menos patios"
- Guía multimedia de los Patios de Córdoba 2026: todas las rutas, los mapas interactivos y los horarios
Córdoba ciudad
- La Virgen de Linares amplía el calendario romero de Córdoba entre color y alegría
- Condenado a prisión por apuñalar a su hermano en la obra de un instituto donde trabajaba en Córdoba
Provincia
- Pasión aracelitana, tradición mariana: Lucena vive su día más grande con solemnidad y alegría
- La estación de ferrocarril Puente Genil-Herrera cumple 20 años de alta velocidad con una asignatura pendiente
Campo
Elecciones andaluzas
- Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE
- Así es la candidatura de Adelante Andalucía en Córdoba: andalucista, anticapitalista, feminista y ecologista
Deportes
- El Coto Córdoba culmina la gesta y devuelve a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después
- La madera evita el ‘play off’ del Córdoba CF: sería sexto a cuatro puntos de su perseguidor
- Detenida una maestra en Córdoba por presuntos malos tratos a 18 niños de Infantil
- Una cadena de supermercados ‘low cost’ llega a Córdoba y abrirá en un local emblemático del centro
- Los tres proyectos con los que Córdoba mejorará el tráfico en puntos clave de la ciudad
- Ikea amplia su presencia en Córdoba: abre un nuevo espacio de 300 metros cuadrados en Los Patios de Azahara
- Una joven de 23 años herida por un incendio de madrugada en un hotel del centro de Córdoba
- Accidente en Vallellano: una colisión entre un coche y un autobús de Aucorsa deja cuatro personas heridas
- La Inspección de Trabajo sanciona al Ayuntamiento de Córdoba con una infracción grave por carecer de plan de igualdad
- El Ayuntamiento de Córdoba concede al centro La Foggarilla el primer premio del concurso de Cruces de mayores