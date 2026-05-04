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La actualidad del lunes 4 de mayo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El inicio de la Fiesta de los Patios, los protagonistas del histórico ascenso del Coto Córdoba y el balance de las Cruces centran nuestra mirada informativa para empezar la semana

Preparativos en los Patios de Córdoba, que abren hoy a los visitantes.

Preparativos en los Patios de Córdoba, que abren hoy a los visitantes. / Víctor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Llegamos al corazón del Mayo Cordobés. Despedimos las Cruces y empezamos la primera semana oficial de patios, aunque ya durante este fin de semana hayamos visto colas. Un total de 64 patios, de los que 53 participan en el concurso municipal, se podrán visitar este año en Córdoba desde hoy hasta el 17 de mayo, preparados para recibir a miles de personas en una de las citas más emblemáticas de la primavera, con cuidadores que describen el proceso como “vestir a una novia”. Es la noticia que abre nuestro boletín matinal, en el que también recopilamos voces de los protagonistas del ascenso del Coto Córdoba a la segunda categoría del baloncesto español. Además, también presentamos un primer balance con vecinos y hermandades de unas Cruces que han estado muy presentes en la actualidad durante las últimas semanas, desde el conflicto con la Policía Local, hasta las medidas por botellón o la mejora estética.

Además, destacamos estas otras noticias:

Fiesta de los Patios

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

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