Llegamos al corazón del Mayo Cordobés. Despedimos las Cruces y empezamos la primera semana oficial de patios, aunque ya durante este fin de semana hayamos visto colas. Un total de 64 patios, de los que 53 participan en el concurso municipal, se podrán visitar este año en Córdoba desde hoy hasta el 17 de mayo, preparados para recibir a miles de personas en una de las citas más emblemáticas de la primavera, con cuidadores que describen el proceso como “vestir a una novia”. Es la noticia que abre nuestro boletín matinal, en el que también recopilamos voces de los protagonistas del ascenso del Coto Córdoba a la segunda categoría del baloncesto español. Además, también presentamos un primer balance con vecinos y hermandades de unas Cruces que han estado muy presentes en la actualidad durante las últimas semanas, desde el conflicto con la Policía Local, hasta las medidas por botellón o la mejora estética.

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