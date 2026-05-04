Educación
La Subdelegación del Gobierno en Córdoba organiza unas jornadas educativas sobre políticas públicas para más de 200 alumnos de Bachillerato
La iniciativa, enmarcada en la Semana de la Administración Abierta, acercará al alumnado el funcionamiento de la Administración General del Estado y el proceso de elaboración de decisiones públicas
La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha organizado una serie de jornadas educativas dirigidas a alumnado de primero de Bachillerato con motivo de la Semana de la Administración Abierta, una iniciativa con la que se pretende acercar a los jóvenes el funcionamiento de la Administración General del Estado.
A través de dos sesiones programadas, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer y participar de forma activa en la elaboración de una política pública, con el objetivo de comprender de primera mano cómo se desarrollan los procesos de toma de decisiones en el ámbito institucional.
Una experiencia participativa
Las jornadas se plantean como una experiencia dinámica y participativa en torno a uno de los proyectos estratégicos más relevantes a nivel nacional, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Durante la actividad, el alumnado podrá explorar cómo se ha diseñado, gestionado y aprobado este plan, considerado clave para el futuro del país.
Formación en competencias transversales
Además de abordar contenidos de carácter institucional y económico, la iniciativa permitirá trabajar competencias transversales como la oratoria, la capacidad de síntesis, la exposición de ideas y el análisis de cuestiones sociales y económicas de actualidad.
Sesiones los días 19 y 20 de mayo
Las jornadas se celebrarán en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba los días 19 y 20 de mayo, en dos turnos, a las 10.00 y a las 12.00 horas, y tendrán una duración aproximada de dos horas.
En total, participarán más de 200 alumnos procedentes de los centros educativos IES Fidiana, IES Fuensanta, IES Séneca, IES Gran Capitán y Colegio FEC Sagrada Familia.
Acercar la Administración a los jóvenes
La Subdelegación del Gobierno ha destacado la importancia de este tipo de actividades para fomentar el conocimiento de las instituciones públicas entre los jóvenes, promover la participación ciudadana y contribuir a una formación más conectada con la realidad social y económica.
La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, ha señalado que “estas jornadas representan una oportunidad única para que los jóvenes comprendan cómo se diseñan y ejecutan las políticas públicas que afectan a su presente y a su futuro”.
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