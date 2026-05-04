La Shopping Night de Córdoba 2026 se celebrará el 5 de junio con conciertos y promociones

Comercio Córdoba, la asociación de comerciantes cordobeses, prepara ya la nueva edición de la Shopping Night 2026, la noche en la que el comercio abre sus puertas para saludar al verano. Esta nueva edición llevará por título general Que el ritmo no pare y tendrá lugar como es tradición el primer viernes de junio, es decir el viernes 5 de junio. La Shopping Night se celebra de 21.00 a 1.00 horas en todo el centro de la ciudad y contará, como en las ediciones anteriores, con ambiente festivo y musical en el entorno de Las Tendillas.

El centro de Córdoba se llena de ambiente en la Shopping Night 2025 / CÓRDOBA

Convenio con el Ayuntamiento

Para la celebración de la Shopping Night 2026, el Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación del Centro Comercial Urbano de Córdoba Centro Córdoba deberán suscribir un convenio. El Consistorio cordobés entiende que esta cita sirve para la promoción del comercio y la economía en la capital cordobesa, y para impulsar la mejora de la competitividad del sector comercial así como potenciar el comercio urbano contribuyendo a su modernización. El convenio tendrá una dotación económica de 60.000 euros.

Esta es la 13ª edición de la cita comercial en horario nocturno, en la que el año pasado participaron unos 300 comercios, que ofrecen precios especiales, regalos y promociones, a las que se suman conciertos y pasacalles para contribuir al ambiente festivo.

El centro de Córdoba se llenó de ambiente en la Shopping Night 2025. / CÓRDOBA

Conciertos y campañas comerciales

El convenio municipal obliga a la asociación de comerciantes a lanzar una campaña publicitaria del evento, la realización de actuaciones a pie de calle a través de pasacalles y conciertos, la realización de material promocional, publicitario y de merchandising y una sesión de fotografía profesional y video resumen promocional de la campaña. En concreto, este año está previsto el concierto del grupo de versiones Trueno Azul, además de pasacalles de Robots Transformers, una charanga y una sesión de DJ de Los 40 Principales, entre otras sorpresas.