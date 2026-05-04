Infraestructuras
Retomadas las obras para la peatonalización total de la avenida de la Viñuela en Córdoba
Los trabajos se reanudan tras una paralización de semanas por impago de facturas a la adjudicataria
Con poco movimiento, pero con movimiento al fin y al cabo. Así se encuentran en estos momentos las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela, en Córdoba capital, que ya han sido retomadas tras quedarse paralizadas antes de Semana Santa. Solo dos operarios trabajan en la jornada de este lunes en la zona, valorando el estado de la obra y tomando algunas fotos. Si no surgen imprevistos, la obra debería estar finalizada para mediados de junio.
Tal y como adelantó Diario CÓRDOBA, estas obras de peatonalización, que comenzaron a finales de septiembre del año pasado, quedaron paralizadas más o menos antes de Semana Santa. El alcalde, José María Bellido, reconoció a principios de la semana pasada que había algunas facturas que se adeudaban a la empresa adjudicataria, Obra Civil Cordobesa, de ahí que los trabajos se quedaran parados.
Quejas de los vecinos y comerciantes
La paralización de las obras conllevó las quejas de vecinos y comerciantes por las molestias que esto causaba. Entre otras cosas, aseguraban la suciedad que se había acumulado dentro del espacio de los trabajos, la cantidad de naranjas que había ante la imposibilidad de que entrara Sadeco a quitarlas y los malos olores que también se percibían.
Estado de las obras de peatonalización de la Viñuela
En cuanto a lo que ya se ha hecho, se ha ejecutado la reforma de las aceras y se han colocado alcorques circulares para los árboles de la avenida, principalmente naranjos. También se han llevado a cabo ya los trabajos de saneamiento, eléctricos y el alcantarillado de la vía. Sin embargo, toda la zona central está sin ejecutar y ahí están los colocados materiales y maquinaria de construcción, por lo tanto, es donde se trabajará a partir de ahora.
La obra de peatonalización de la Viñuela
La intervención que se está llevando a cabo en la Viñuela consiste principalmente en la conversión de esta antigua vía abierta al tráfico rodado y convertida en peatonal en el año 2020 en una plataforma única con abundante presencia de arbolado. Los trabajos dieron comienzo el pasado mes de septiembre e, inicialmente, debían haber concluido el pasado mes de marzo.
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